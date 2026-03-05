Anzeige
PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Nemetschek - KI-Verwirrung als Chance? - Kurs halbiert - doch es spricht einiges dafür, dass die Disruptionsängste übertrieben sind.

DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Nemetschek - KI-Verwirrung als Chance? - Kurs halbiert - doch es spricht einiges dafür, dass die Disruptionsängste übertrieben sind.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Nemetschek - KI-Verwirrung als Chance?

Kurs halbiert - doch es spricht einiges dafür, dass die Disruptionsängste übertrieben sind.

Frankfurt am Main (pta000/05.03.2026/11:43 UTC+1)

Frankfurt/M., 05.03.2026 - Die Nemetschek SE hat mit ihren vorläufigen Zahlen für 2025 wieder einmal überzeugt und eine markante Schwelle von EUR 1 Mrd. überschritten. Doch die Aktionäre haben nichts davon. Ängste vor der Disruption von Software-as-a-Service-Modellen durch KI unterdrücken die Entwicklung der Fundamentaldaten.

Der Softwarehersteller hat die währungsbereinigten Konzernerlöse auf EUR 1.19 Mrd. beziffert. Im Jahr zuvor waren es erst EUR 995.6 Mio. Der Anstieg beträgt 22.6 % und kann sich sehen lassen. Zumal damit der Prognosekorridor von 20 bis 22 % übertroffen wurde. Erst im Juli war der Korridor von 17 bis 19 % auf den neuen Wert angehoben worden. Auch der vermeldete Gewinn ist ein Grund zur Freude. Das EBITDA stieg währungsbereinigt um 28.9 % auf EUR 371.1 (301) Mio. - also überproportional zum Umsatz. Die EBITDA-Marge kletterte von 30.2 auf 31.2 %. Damit wurde die Prognose von 31 % bestätigt.

Kurs bricht ein

Doch der Aktienkurs marschiert in die andere Richtung. Nachdem die Aktie seit Ende 2022 kontinuierlich im Vorwärtsgang an der Börse vorankam und es im August 2025 auf das Allzeithoch von EUR 138.50 gebracht hatte, ist sie wieder deutlich günstiger zu haben. Von diesem Höchststand bis zum Kursstichtag der Ausgabe NJ 3/26 am 19.02.2026 verlor sie mehr als 52 % ihres Wertes. Der KGV 2026e rutscht damit unter 30 und für die Gewinnprognose im Jahr 2028 sogar unter 20. Solche Einstiegsgelegenheiten hat es lange nicht gegeben. Nun stellt sich die Frage, ob die Märkte übertreiben bei der Sorge, dass die KI zur existenziellen Disruption für das Software-Unternehmen werden kann.

Nemetschek setzt auf AI-first-Strategie

Auch Nemetschek setzt auf KI. CEO Yves Padrines glaubt, dass Nemetschek sogar überproportional von KI profitieren kann. Vor diesem Hintergrund blickt er sehr zuversichtlich auf 2026 und erwartet weiteres starkes, nachhaltiges und profitables Wachstum. Dafür spricht, dass zum Beispiel Lösungen für das Building Information Modeling (BIM) tief in die Kundensysteme integriert sind und so einfach nicht durch KI-Agenten ersetzt werden können.

* * *

Der ausführliche Bericht über die Nemetschek SE mit dem Vorstandsinterview wird in der März-Ausgabe 2026 des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

