Eschborn (ots) -Mit trendtours geht es 2026 auf die größte und vielfältigste der britischen Kanalinseln: Jersey vereint englische Tradition, französische Lebensart und eine Naturkulisse, die ihresgleichen sucht. Schroffe Steilküsten im Norden, weite Sandstrände im Westen, malerische Buchten und das stetige Spiel der Gezeiten prägen das Bild dieser außergewöhnlichen Insel zwischen England und Frankreich. Dank der meisten Sonnenstunden der Britischen Inseln und einem beinahe mediterranen Klima gedeiht hier sogar subtropische Vegetation.Die neue achttägige Flugreise verbindet Naturerlebnisse, Kulturgeschichte und genussvolle Momente zu einem abwechslungsreichen Inselprogramm. Ausgangspunkt ist ein komfortables 3-Sterne-Hotel direkt an der Strandpromenade der Inselhauptstadt St. Helier - ideal für eine entspannte Standortreise mit kurzen Wegen zu den schönsten Seiten Jerseys.Panoramafahrten, Küstenwanderung und historische SchätzeGleich mehrere inkludierte Ausflüge eröffnen facettenreiche Einblicke in Jerseys Landschaft und Geschichte. Entlang der reizvollen Ostküste führt eine Panoramafahrt bis nach Gorey mit dem imposanten Mont Orgueil Castle, einer der am besten erhaltenen Burgen Europas. Von hier schweift der Blick bis zur französischen Küste. Kleine Fischerorte, stille Buchten und weite Ausblicke prägen diesen Tag.An der spektakulären Westküste erwarten die Gäste unter anderem der Leuchtturm La Corbiére, der auf einem Felsen im Meer thront, sowie weite Strände an der St. Ouen's Bay. Auch ein Spaziergang mit Blick auf die Nachbarinseln Guernsey und Sark gehört zum Erlebnisprogramm.Naturfreunde kommen bei einer geführten Wanderung an der wildromantischen Nordküste auf ihre Kosten. Von Gréve de Lecq führt der Weg entlang eindrucksvoller Klippen zum Devil's Hole und weiter durch das Mourier Valley bis zum Sorel Point. Atemberaubende Ausblicke auf die zerklüftete Küstenlandschaft begleiten die rund dreistündige Tour.St. Helier, Herrenhaus-Charme und britische TeekulturAuch Jerseys Hauptstadt St. Helier zeigt sich facettenreich. Bei einem Rundgang durch die lebendige Altstadt entdecken die Reisenden die traditionsreiche Markthalle mit regionalen Spezialitäten und handwerklichen Produkten.Im Anschluss geht es zum eleganten Samarés Manor mit seinem weitläufigen botanischen Garten. Zwischen japanischem Garten und Kräuterbeeten klingt der Tag genussvoll bei einem typisch englischen Cream Tea mit Scones und Clotted Cream aus.Zeit für eigene Entdeckungen oder optionale HöhepunkteZwei Tage stehen zur freien Verfügung. Wer möchte, kann Ausflüge dazubuchen, etwa eine Bootsfahrt entlang der Südwestküste - vorbei am historischen Elizabeth Castle, markanten Klippen und versteckten Buchten, mit etwas Glück sogar begleitet von Delfinen.Ebenfalls optional ist ein Ganztagesausflug zu den eindrucksvollen Jersey War Tunnels, einem ehemaligen deutschen Bunkerkomplex aus dem Zweiten Weltkrieg. Abgerundet wird dieser Tag durch kulinarische Genussmomente und den Besuch eines lokalen Weinguts mit Verkostung.Die achttägige Flugreise "Insel-Juwel Jersey" wird von Mai bis August 2026 an verschiedenen Terminen angeboten und ist ab 1.329 Euro buchbar. Im Reisepreis enthalten sind der Hin- und Rückflug nach Jersey, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer im Hotel de Normandie, Frühstück, Ausflüge laut Programm und mit deutschsprachiger Reiseleitung sowie ein 3-Tages-Pass für den ÖPNV auf Jersey.Beratung und Buchung unter Tel. 06196 / 7800 800 oder https://www.trendtours.de/reisen/jerseyÜber trendtours:trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland und ist seit Ende 2025 auch im österreichischen Markt aktiv. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2025 rund 269.000 Gäste und einen Umsatz von über 347 Millionen Euro. Damit gehört der Anbieter zu den größten Reiseveranstaltern in der DACH-Region. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 7.000 Reisebüros. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt rund 190 Mitarbeiter.