FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 200 auf 99 Euro gut halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach mit Blick auf den Geschäftsbericht von einem "schmerzvollen Reset der Erwartungen". Hauptgrund des schwachen Ausblicks sei ein geringeres Wachstum im Bereich der nicht-verschreibungspflichtigen Produkte, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Management habe explizit betont, dass neue Marktteilnehmer wie DM nichts mit dem Wachstumsdämpfer zu tun hätten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012044747
© 2026 dpa-AFX-Analyser