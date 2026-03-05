NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 78 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Im Basisszenario geht Piral Dadhania bis 2028 in China von einer Rückkehr auf ein mittleres, einstelliges Wachstumstempo aus. Wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb, könnte diese Erholung die Anlagestory in den kommenden ein bis zwei Jahren merklich aufhellen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
