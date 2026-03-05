TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben eines Militärsprechers ihre zwölfte Angriffswelle gegen den Iran beendet. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, hieß es. In Teheran seien unter anderem Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. Neben Dutzenden Kommandozentren seien Waffenlager und Waffenproduktionsstätten Ziel der Angriffe gewesen.

Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hatte zuvor berichtet, dass bei den Angriffen Israels und der USA seit Samstag auch 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden seien./czy/DP/mis