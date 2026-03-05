Das Unternehmen hat kürzlich eine 5-Sterne-Empfehlung des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung erhalten.

Die SWM AG wurde vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit der 5-Sterne-Empfehlung ausgezeichnet. Die Auszeichnung folgt einem zweistufigen Prüfprozess.

Mit der 5-Sterne-Empfehlung würdigt das Institut Unternehmen, die in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und unternehmerische Verantwortung besondere Standards erfüllen. Die Bewertung erfolgt anhand klar definierter Kriterien und eines strukturierten Prüfverfahrens, das sowohl die strategische Ausrichtung als auch die operative Umsetzung berücksichtigt. Viele Kunden berichten zudem von schnellen Abwicklungszeiten und einem guten Kundenservice. Dies spricht für die Seriosität des Unternehmens.

Zum Thema

Das Unternehmen sieht die Auszeichnung als Ansporn

Die SWM AG sieht die Auszeichnung als Bestätigung ihres langfristigen Anspruchs, wirtschaftliche Stabilität mit zukunftsorientierter Unternehmensführung zu verbinden. Nachhaltige Strukturen, digitale Prozesse und verantwortungsvolles Handeln bilden dabei zentrale Säulen der Unternehmensstrategie.

Die Verwaltungsrätin der SWM AG unterstreicht die Bedeutung der Auszeichnung: "Die 5-Sterne-Empfehlung ist für uns ein wichtiges Signal, dass unser strategischer Kurs richtig ist. Sie bestätigt unseren Anspruch, nachhaltige und digitale Entwicklungen nicht als kurzfristigen Trend zu verstehen, sondern als integralen Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmensführung. Gleichzeitig ist sie Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen."

Verliehen wurde die Auszeichnung am 23. Dezember 2025. Am 09.02.2026 fand die offizielle Preisübergabe in Hamburg statt. Die Urkunde ist unterzeichnet von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. Die SWM AG plant jedenfalls, die erhaltene Empfehlung zu nutzen, um ihre Position als verlässliches und zukunftsorientiertes Unternehmen weiter zu festigen. Ziel ist es, nachhaltige Innovationen voranzutreiben, digitale Potenziale gezielt einzusetzen und dabei höchste Qualitäts- und Verantwortungsstandards einzuhalten.

Zur SWM AG

Häufige Fragen zur 5-Sterne-Empfehlung der SWM AG

Was macht die SWM AG seriös?

Die 5-Sterne-Empfehlung des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist ein Hinweis auf die Seriosität und nachhaltige Unternehmensführung der SWM AG.

Wofür steht die Auszeichnung?

Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die hohe Standards in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und unternehmerischer Verantwortung erfüllen.

Gibt es ein Prüfverfahren für das Siegel?

Ja, die 5-Sterne-Empfehlung basiert auf einem zweistufigen Prüfprozess, der strategische Ausrichtung und operative Umsetzung bewertet.

Wo wurde die Auszeichnung verliehen?

Die Auszeichnung wurde am 23. Dezember 2025 verliehen.

Wer hat die Urkunde unterzeichnet?

Die Urkunde wurde von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D., unterzeichnet. Sie ist die Schirmherrin der Initiative.

Impressum