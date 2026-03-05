© Foto: pixabay

Der Ölpreis steigt und im Gleichschritt verteuert sich das Benzin. Kommt jetzt die Toilettenpapierkrise wieder zurück? Da, wo Toilettenpapier die Regale füllen sollte, klafft gähnende Leere: so auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Hamsterkäufe hatten die Situation verschärft und eine Mangellage erzeugt, die eigentlich gar nicht da gewesen wäre. Der Glaube an diesen Mangel und die vermehrten Käufe heizten den tatsächlichen Mangel an und belasteten massiv die sowieso geschwächten Lieferketten. Wie sieht es heute aus? Mit der Teuerung des Benzinpreises wird durch die Hintertür die sogenannte Kosten- und Angebotsinflation in Gang gesetzt, also der direkte Griff in den Geldbeutel. Aber nicht nur …