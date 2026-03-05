ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005552004