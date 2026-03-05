München (ots) -Subway bringt mit der "Baked Potato" frischen Genuss in 39 ausgewählte Restaurants im Raum München - und sorgt damit für echtes Gesprächspotenzial in der Stadt.Kartoffel-Renaissance: Warum das jetzt perfekt passtKartoffeln erleben in Deutschland aktuell eine Renaissance: Der Pro-Kopf-Verbrauch erreichte 2023/24 mit rund 63,5 kg den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt, getragen vor allem durch steigende Nachfrage nach frischen Kartoffelzubereitungen.1 Deutschland verzeichnet somit einen Anstieg von 7,8kg pro Kopf im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig zeigen Konsumtrends, dass klassische Kartoffelgerichte fest etabliert sind und weiterhin einen wichtigen Platz im Alltag einnehmen.2 Verbraucher:innen greifen wieder verstärkt zu frischen, bodenständigen Lebensmitteln, setzen auf flexible Fleischalternativen und achten zunehmend auf Convenience und Nachhaltigkeit. Die Einführung der Baked Potato bei Subway knüpft direkt an diese Verbrauchertrends an und bietet eine zeitgemäße, beliebte Alternative zu klassischen Brotsorten im Fast-Casual-Segment.Heiß. Dampfend. Unwiderstehlich.Die neue Baked Potato bringt alle Lieblingszutaten auf eine ganz neue Bühne: eine frisch aufgeschnittene, heiße, dampfende Ofen-Kartoffel, verfeinert mit zartschmelzender Butter und doppelt Käse.Das perfekte Setting für alles, was Subway-Gäste lieben, abgerundet durch die individuelle Lieblingszutat, wie: würziges Teriyaki, saftiger Tunfisch oder cremige Sour Cream. Getoppt mit knackigen Veggies, Specials und Saucen, die jeder kennt und feiert - für die geschmacklich unschlagbare Potato-Experience.Limitiertes Highlight - jetzt testen!Die Baked Potato ist für einen limitierten Zeitraum bis Mai im Subway-Portfolio enthalten. Der Aufpreis gegenüber einem klassischen 15-cm-Sub beträgt zwei Euro.Bildmaterial hier (https://drive.google.com/drive/folders/1Es1a0-Hk8qvA2J8hTxx_rjySim67ZxvS?usp=drive_link) zum Download.1 Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL): Kartoffelbilanz 2023/2024, veröffentlicht 2024.2 YouGoV Deutschland: Das Kartoffel-Ranking für Deutschland, 2024.Über Subway RestaurantsAls eine der größten Schnellrestaurant-Marken der Welt serviert Subway Millionen von Gästen in mehr als 100 Ländern in über 37.000 Restaurants täglich frisch zubereitete Sandwiches, Wraps, Salate und Bowls. Die Subway-Restaurants werden von Subway-Franchisenehmern betrieben - einem Netzwerk von mehr als 20.000 engagierten Unternehmern und Kleinunternehmern, die sich dafür einsetzen, den Gästen in ihren lokalen Gemeinschaften das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Mehr Infos unter: www.subway.com.Subway ist ein eingetragenes Warenzeichen der Subway IP LLC. © 2023 Subway IP LLCPressekontakt:FleishmanHillard Germany GmbHAlina StockhausenSpeicherstr. 57-5960327 Frankfurt am MainE: fh-subway-presse@fleishman.comOriginal-Content von: Subway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181041/6229635