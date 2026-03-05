Die mit Verbrennungsmotor betriebene und für den Start auf See konzipierte maritime Drohnenplattform soll langsam fliegende Bedrohungen aus der Luft erkennen und abfangen. Sie ist in der Lage, Drohnen mit Drohnen zu bekämpfen und wird den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten Verteidigungskosten in Milliardenhöhe einsparen.

Vancouver, British Columbia, (5. März 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone an der Entwicklung eines mit Verbrennungsmotor betriebenen, seegestützten Drohnenabfangsystems namens ZenaDrone 2000 arbeitet. Die Plattform wurde speziell dafür entwickelt, mehrere anfliegende unbemannte Fluggeräte gleichzeitig zu erkennen und abzufangen - und das zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Abwehrmaßnahmen. Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweiten Zunahme im Bereich der asymmetrischen Drohnenkriegsführung. Jüngste Konflikte haben eine kritische und kostspielige Schwachstelle in der aktuellen Verteidigungsdisposition gegen iranische Drohnenschwärme aufgezeigt.

"Die jüngste Eskalation mit Drohnenangriffen in der Golfregion ist ein Weckruf für alle Planungsverantwortlichen im globalen Verteidigungssektor", so Shaun Passley, CEO von ZenaTech, Inc. "Es ist wirtschaftlich nicht tragbar und strategisch unklug, weiterhin Millionen von Dollar auszugeben, um eine iranische Drohne im Wert von 50.000 $ abzufangen. Mit der Drohne ZenaDrone 2000 ändert sich die Kalkulation komplett. Unsere Plattform wird darauf abzielen, mehrere Drohnen bei einem einzigen Gegenschlag unschädlich zu machen - wir bekämpfen Drohnen mit Drohnen, zu sinnvollen Kosten und in einem Umfang, der mit der Bedrohung Schritt hält."

Die jüngsten Konflikte im Nahen Osten und den angrenzenden Regionen haben ein eklatantes Ungleichgewicht in der modernen Luftverteidigungsökonomie zutage gefördert. Die Golfnationen und ihre Verbündeten waren und sind nach wie vor gezwungen, Abfangraketen im Wert von Hunderttausenden - wenn nicht gar Millionen - von Dollar abzufeuern, um Drohnen iranischer Herkunft zu zerstören, die pro Stück gerade einmal 50.000 $ wert sind. Diese untragbare Kostenasymmetrie wird von Gegnern ausgenutzt, die Schwärme kostengünstiger, langsam fliegender Luftbedrohungen rascher einsetzen können, als herkömmliche Verteidigungssysteme wirtschaftlich sinnvoll darauf reagieren können.

Die Anfälligkeit ist besonders groß auf See, wie etwa im Roten Meer, im Persischen Golf und entlang anderer umkämpfter Seewege, wo es nur wenige seegestützte Startplattformen für Drohnenabwehrmaßnahmen gibt und die Reaktionszeit sehr kurz ist. Der internationale Verteidigungssektor hat erkannt, dass die praktischste, skalierbarste und kostengünstigste Antwort auf Drohnenbedrohungen nicht eine weitere teure Rakete ist - sondern eine bessere, intelligentere und schnellere Drohne.

Die ZenaDrone 2000 wird speziell für die Bekämpfung solcher Bedrohungen entwickelt. Angetrieben von einem langlebigen Verbrennungsmotor für eine größere Reichweite und längere Einsatzdauer, ist die ZenaDrone 2000 so konzipiert, dass sie direkt von Marineschiffen, Offshore-Plattformen oder Küstenanlagen aus gestartet werden kann - also genau dort, wo die Bedrohung ihren Ursprung hat. Sobald das System in der Luft ist, wird es mehrere langsam fliegende feindliche Drohnen gleichzeitig autonom erkennen, verfolgen und bekämpfen. Dazu nutzt es integrierte KI-gesteuerte Protokolle zur Identifizierung und Bekämpfung von Bedrohungen, die speziell für die wirksame Abwehr koordinierter Drohnenschwarmangriffe entwickelt wurden.

ZenaDrone 2000 - wichtigste Verteidigungsfunktionen:

- Startfähigkeit vom Meer aus: Konzipiert für den Einsatz auf See von Marineschiffen, Offshore-Plattformen und Küstenanlagen aus, was kurze Reaktionszeiten ermöglicht.

- Ausdauer Verbrennungsmotor: Das leistungsstarke Verbrennungsmotorsystem sorgt für eine größere Flugreichweite und eine längere Verweildauer und übertrifft damit batteriebetriebene Alternativen bei weitem.

- Autonome Bedrohungserkennung: Integrierte KI- und Sensorfusionsalgorithmen identifizieren und klassifizieren langsam fliegende Luftbedrohungen in Echtzeit.

- Präzise Abfangmaßnahmen: Speziell entwickelte Kampfsysteme ermöglichen das effiziente und präzise Abfangen anfliegender Bedrohungen und minimieren dabei das Risiko von Kollateralschäden.

- Asymmetrischer Kostenvorteil: Entwickelt für den Einsatz zum Bruchteil der Kosten raketenbasierter Abfangsysteme, was zu entscheidenden Einsparungen im Verteidigungshaushalt führt.

- Schwarmfähige Architektur: Skalierbare Plattform zur Unterstützung des koordinierten Einsatzes mehrerer Drohnen, um gleichzeitigen Multi-Vektor-Drohnenangriffen entgegenzuwirken.

Der weltweite Markt für Drohnenabwehrsysteme dürfte in den nächsten zehn Jahren massiv wachsen, da sich kostengünstige unbemannte Flugsysteme immer rascher verbreiten. Allein die Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC) haben sich nach wiederholten Angriffen auf Infrastruktur- und Marineeinrichtungen sowie zivile Ziele zu enormen Verteidigungsausgaben verpflichtet, um der Bedrohung durch Drohnen zu begegnen. Die Unternehmensführung von ZenaTech ist der Ansicht, dass sich die ZenaDrone 2000 mit ihrer Startfähigkeit auf See und ihrem kostengünstigen Abfangmodell einmalig dazu eignet, die Verteidigungsbeschaffungsprogramme der Vereinigten Staaten, der NATO und ihrer Verbündeten zu bedienen, die nach skalierbaren, erschwinglichen Gegenmaßnahmen suchen.

Für ZenaDrones maritime Abfangdrohne ist eine NDAA-konforme Lieferkette vorgesehen. Der Prototyp befindet sich derzeit in der Planungs- und Entwicklungsphase, und die Unternehmensführung rechnet noch vor Jahresende mit dem Beginn der Testphase.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die https://www.zenatech.com/drone-technology-solutions/ in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die https://www.zenadrone.com/iq-quad-drone/ wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, http://www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83271Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83271&tr=1



