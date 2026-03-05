Während etwa Whatsapp, Instagram und Snapchat auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzen, verzichtet Tiktok bei Direktnachrichten auch weiterhin darauf. Die Internet Watch Foundation nennt das einen "wichtigen Präzedenzfall für Sicherheit". Private Chats sind bei vielen Plattformen inzwischen standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Tiktok geht hier bewusst nicht mit. In einem Briefing gegenüber der BBC hat das Unternehmen bestätigt, dass Direktnachrichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
