Die polnische Tankstellenkette Orlen geht eine Partnerschaft mit dem Handelsunternehmen Bartels-Langness-Gruppe (Bela) ein. Ziel: Schnellladestationen auf die Parkflächen von bis zu 26 Filialen der Ketten Famila und Markant zu bringen. Exkusiv ist die Partnerschaft aber nicht. Vielmehr stellt sich Bartels-Langness bei der Ladeinfrastruktur breit auf - und hatte zuvor bereits Partnerschaften mit den CPOs LichtBlick eMobility, EWEGo/Hochtief sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net