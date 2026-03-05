Der Wolfsburger Konzern hat die Marke von vier Millionen vollelektrischen Fahrzeugen übersprungen. Rund die Hälfte davon hat die Kernmarke VW weltweit unter die Leute gebracht. Zusammen mit dieser markanten Zahl nennt die Volkswagen Group weitere interessante Statistik-Insights zur E-Mobilität im Konzern. Mit der Auslieferung von nun vier Millionen vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) hat der Volkswagen Konzern einen Meilenstein seiner Elektrifizierungsstrategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
