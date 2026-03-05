Wiesbaden (ots) -
Die für Freitag, 6.3.2026, angekündigte Pressemitteilung "Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026" muss wegen einer verspätet eingegangenen Datenkorrektur für Bayern auf Montag, 9.3.2026, 8:00 Uhr verschoben werden.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
