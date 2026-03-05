Broadcom mit starken Quartalszahlen!



Der Chip Konzern profitiert vom KI-Boom und hebt Umsatzerwartungen deutlich an



Broadcom hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 seinen Umsatz um etwa 29 Prozent auf rund 19,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Besonders das Geschäft mit KI-Halbleitern trieb das Wachstum: Der Umsatz in diesem Bereich verdoppelte sich auf etwa 8,4 Milliarden US-Dollar und lag damit rund 1,9 Prozent über den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf rund 2,05 US-Dollar, während die operative Marge bei starken 68 Prozent lag.



Für das laufende zweite Quartal rechnet Broadcom mit einem Umsatz von rund 22 Milliarden US-Dollar, was deutlich mehr ist als bisher angenommen. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch an der Börse wider: Nachbörslich legte die Aktie gestern um über fünf Prozent zu. Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu zehn Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 an.



Des Weiteren sieht CEO Hock Tan Broadcom auf Kurs, im Jahr 2027 allein mit KI-Chips einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar zu erzielen.









Quelle: HSBC









