Weil sein API-Key für massenhafte Gemini-Anfragen missbraucht wurde, soll ein Entwicklerteam jetzt über 82.000 US-Dollar an Google zahlen. Dabei ist der Tech-Konzern selbst von dem Problem geleakter API-Keys betroffen. In den vergangenen Jahren haben Entwickler:innen API-Keys von Google in vielen Fällen bedenkenlos in ihren Website-Code eingebaut, etwa wenn es um die Einbettung von Maps geht. Das galt lange als unproblematisch. API-Keys offen zugänglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
