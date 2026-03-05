Schweiz ein Sicherer Hafen: Ölpreis: Eine Gefahr? Broadcom: Starke Zahlen! Renk: Wachstum wird langsamer!

Das Fluchen an der Tankstelle wird immer lauter. Die Ölpreise steigen weiter in die Höhe und nicht nur Benzin wird immer teurer. Wird der Preis für das schwarze Gold zu einer Bedrohung für die Märkte? Schweizer Mythos: Ist die Schweiz wirklich noch ein sicherer Hafen? In unsicheren Zeiten suchen Investoren traditionell nach Stabilität. Jahrzehntelang galt dabei ein Land als nahezu unerschütterlicher Zufluchtsort für Kapital: die Schweiz. Der Alpenstaat steht für politische Neutralität, eine starke Währung und ein Finanzsystem, das weltweit Vertrauen genießt. Der Schweizer Franken wird von vielen Anlegern als Krisenwährung betrachtet, und das Land beherbergt einige der bedeutendsten …Den vollständigen Artikel lesen ...
