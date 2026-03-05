Anzeige
Donnerstag, 05.03.2026
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD
Tradegate
05.03.26 | 16:15
287,55 Euro
+5,41 % +14,75
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
BROADCOM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BROADCOM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
284,55284,7016:23
287,05287,4516:16
Markus Weingran
05.03.2026 15:27 Uhr
254 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Schweiz ein Sicherer Hafen: Ölpreis: Eine Gefahr? Broadcom: Starke Zahlen! Renk: Wachstum wird langsamer!

Das Fluchen an der Tankstelle wird immer lauter. Die Ölpreise steigen weiter in die Höhe und nicht nur Benzin wird immer teurer. Wird der Preis für das schwarze Gold zu einer Bedrohung für die Märkte? Schweizer Mythos: Ist die Schweiz wirklich noch ein sicherer Hafen? In unsicheren Zeiten suchen Investoren traditionell nach Stabilität. Jahrzehntelang galt dabei ein Land als nahezu unerschütterlicher Zufluchtsort für Kapital: die Schweiz. Der Alpenstaat steht für politische Neutralität, eine starke Währung und ein Finanzsystem, das weltweit Vertrauen genießt. Der Schweizer Franken wird von vielen Anlegern als Krisenwährung betrachtet, und das Land beherbergt einige der bedeutendsten …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.