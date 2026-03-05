PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat am Donnerstag seine vorsichtige Stabilisierung abgebrochen und ist deutlich ins Minus gedreht. Negative Impulse kamen von der Wall Street, die nach ihrer Erholung am Vortag mit Verlusten in den Handel gestartet ist.

Der EuroStoxx fiel bis zum Nachmittag um 0,9 Prozent auf 5.816 Punkte. Bei dem deutschen Leitindex Dax stand zuletzt ein Minus in ähnlicher Größenordnung zu Buche.

Für Verunsicherung sorgte dies- und jenseits des Atlantiks der wieder anziehende Ölpreis. Dabei bleibt die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels verläuft, die Hauptsorge des Marktes. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Die steigenden Ölpreise schürten einmal mehr Inflationssorgen, was wiederum die Anleiherenditen steigen ließ. Höhere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen weniger attraktiv erscheinen./la/jha/

DE0008469008, EU0009658145