Für zahlreiche Apple-Geräte steht ein neues Update zum Download bereit. Dadurch werden iPhones auf iOS 26.3.1 angehoben, aber auch iPad und macOS bekommen eine neue Version spendiert. Die Patchnotes für das Update fallen aber ziemlich kurz aus. In den vergangenen Tagen hat Apple zahlreiche Ankündigungen gemacht. So kommen in Kürze aktualisierte Versionen des iPads auf den Markt und die Macbook-Reihe wird mit einem Upgrade auf den M5-Chip und einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n