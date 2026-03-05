Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio hat eine Tochterfirma namens Nio Battery Technology in Shanghai gegründet, um die Forschung und Entwicklung von Festkörperbatterien zu beschleunigen. Voraussichtlich ab 2028 will Nio die Feststoff-Akkus in größerem Umfang in seinen Fahrzeugen einsetzen. Bereits 2024 hat Nio in China begonnen, als einer der ersten Hersteller Fahrzeuge mit Semid-Solid-State-Batterien anzubieten, also Halb-Feststoff-Akkus. Sie wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
