Nach dem Abverkauf von 110,80 Hongkong-Dollar bis auf 60,00 Hongkong-Dollar verzeichnete die Aktie von Xpeng am Mittwoch endlich wieder grüne Vorzeichen. Das Papier drehte auf dem starken Support bei 60,00 Hongkong-Dollar. Ist das Papier einen Blick wert?Das noch relativ junge Tech-Unternehmen Xpeng bietet Anlegern einen spannenden Produktmix. Xpeng setzt auf Elektroautos, Humanoide Roboter und Robotaxis.Aktuell bestimmt noch die E-Mobility-Sparte hauptsächlich den Kurs der Aktie. Wie auch bei BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär