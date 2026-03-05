Berlin (ots) -N26-Daten aus 2025* zeigen: Trotz erhöhter Marktvolatilität starten viele Frauen erstmals mit dem InvestierenDie globalen Aktienmärkte waren im Jahr 2025 von erhöhter Volatilität geprägt. Für viele Anlegerinnen war das kein Grund zur Zurückhaltung: Aktuelle anonymisierte Nutzerdaten der Digitalbank N26 zeigen, dass zahlreiche Frauen Marktschwankungen zunehmend als Einstiegschance begreifen. Besonders markant: Für rund 75 Prozent der Frauen, die 2025 über die N26-Plattform in Aktien oder ETFs investierten, sammelten dort ihre ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt.Eine neue Generation von AnlegerinnenEine begleitende In-App-Befragung von N26 bestätigt den zuvor beschriebenen Trend: 72 Prozent der befragten Anlegerinnen gaben an, sich aktuell am Beginn ihrer Investmentreise zu befinden; weitere 20 Prozent ordnen sich als Anfängerinnen mit ersten Vorkenntnissen ein.Auch das Altersprofil ist bemerkenswert: Rund die Hälfte der weiblichen Erstinvestorinnen auf N26 ist unter 35 Jahre alt.Der März 2025 verzeichnete dabei den bisherigen Höchststand an weiblichen Neuanlegerinnen auf der Plattform - ausgerechnet in einem Monat, der durch deutliche Marktschwankungen geprägt war. Die Daten deuten darauf hin, dass Volatilität für diese Nutzerinnengruppe zunehmend als Chance gesehen wird und nicht als Grund, mit dem Investieren zu warten."Die Entwicklungen im Jahr 2025 zeigen, dass sich immer mehr Frauen aktiv mit Finanzthemen auseinandersetzen. Der Anstieg im März unterstreicht das wachsende Interesse am langfristigen Vermögensaufbau - auch in bewegten Marktphasen. Ich bin gespannt, ob sich diese Entwicklung in diesem Jahr weiter fortsetzen wird", sagt Ausra Cesnaite, Director of Business bei N26.* Die Auswertung basiert auf anonymisierten Nutzerdaten der N26-Plattform aus dem Zeitraum Januar bis Dezember 2025. Die In-App-Befragung wurde unter aktiven Nutzerinnen der Investment-Funktion durchgeführt.Über N26N26 ist die führende Digitalbank Europas mit deutscher Banklizenz. Das Unternehmen bietet einfaches, sicheres und kundenfreundliches mobiles Banking für Millionen von Kund:innen in 24 Ländern in Europa. N26 verarbeitet ein jährliches Transaktionsvolumen von über 140 Mrd. EUR und beschäftigt derzeit mehr als 1.600 Mitarbeiter:innen mit über 90 verschiedenen Nationalitäten. Neben dem Hauptsitz in Berlin betreibt N26 Büros in zahlreichen weiteren europäischen Städten, unter anderem in Wien, Paris, Mailand, Madrid und Barcelona. Seit der Gründung durch Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal im Jahr 2013 hat N26 knapp 1,8 Mrd. US-Dollar von einigen der renommiertesten Investoren der Welt eingesammelt.Website: n26.comPressekontakt:presse@n26.comOriginal-Content von: N26 SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126519/6229749