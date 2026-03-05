Der Krieg im Nahen Osten lässt die Energiepreise steigen. Mittlerweile wurde die 2-Euro-Grenze fast überall in Deutschland gerissen. Wie Autofahrer gegensteuern können. Der Konflikt am Persischen Golf mit der Sperrung der wichtigen Transportroute durch die Straße von Hormus lässt die Öl- und Gaspreise steigen - und damit auch Benzin und Diesel. Wer am Wochenende reagierte und noch schnell an die Zapfsäule fuhr, konnte selbst am Sonntag noch für rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE