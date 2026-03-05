Unruhe an den Märkten drückt die Kurse - doch gerade dividendenstarke Aktien werden dadurch noch attraktiver. Seit der Eskalation in Nahost herrscht Unruhe an den Börsen. Viele Aktien gaben nach, Anleger agieren vorsichtiger. Doch der Rücksetzer hat auch eine positive Seite: Gerade solide Dividendentitel rücken nun wieder stärker in den Fokus. Denn mit fallenden Kursen steigen automatisch die Dividendenrenditen und eröffnen Investoren günstigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE