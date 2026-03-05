EQS-News: BLUETTI / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

RIMINI, Italien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI , ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für saubere Energie, stellt das Energiespeichersystem ES125 C&I vor, eine skalierbare und intelligente ESS-Lösung, die speziell auf die Energieunabhängigkeit von Gewerbe- und Industriekunden zugeschnitten ist. Reaktion auf die sich wandelnde Energielandschaft in Europa Während die EU REPowerEU und ihre Klimaziele für 2030 vorantreibt, sehen sich gewerbliche und industrielle Nutzer mit steigenden Strompreisen und zunehmenden Netzengpässen konfrontiert. Dieser Druck beschleunigt die Nachfrage nach dezentralen Energiespeichern, um Spitzenlasten zu bewältigen und die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund bringt BLUETTI das Energiespeichersystem ES125 C&I auf den Markt, das Unternehmen dabei helfen soll, ihre Energieversorgungssicherheit zu verbessern und ihre Stromkosten in einem zunehmend volatilen Energiemarkt zu verwalten. Flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem ES125 Das ES125 ist ein vollständig integrierter C&I-Energiespeicherschrank, der nach dem Konzept "Ein Schrank = ein System" gebaut wurde. Mit einer Leistung von 125 kW / 257 kWh in einer flüssigkeitsgekühlten Architektur integriert es Batterie + PCS + BMS + EMS auf Werksebene und ermöglicht so eine Plug-and-Play-Bereitstellung bei gleichzeitiger Reduzierung der EPC-Komplexität und der Inbetriebnahmezeit. Das ES125 ist mit einer LiFePO4- Batterie ausgestattet und verfügt über eine präzise Flüssigkeitskühlung, um eine ausgeglichene Zelltemperatur aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer des Systems zu verlängern. Der Akku ist durch ein Gehäuse mit Schutzart IP67 geschützt und wird von einem KI-gestützten EMS und BMS unterstützt, die kontinuierlich Spannung, Temperatur und Ladezustand überwachen, um eine frühzeitige Fehlererkennung und einen optimierten Systembetrieb zu ermöglichen. Für zusätzliche Sicherheit verfügt das System über ein aerosolbasiertes Feuerlöschsystem, das automatisch in der frühesten Phase einer Batterieanomalie reagiert. Flexibler Betrieb und kommerzielle Anwendungen Der ES125 unterstützt netzgebundene, netzunabhängige und hybride Konfigurationen und ermöglicht eine nahtlose Umschaltung auf kritische Lasten. Zu den wichtigsten kommerziellen Anwendungen gehören: Spitzenlastabdeckung: Reduzierung der Stromkosten um 20 % bis 50 % durch Optimierung der Leistungsgebühren

Reduzierung der Stromkosten um 20 % bis 50 % durch Optimierung der Leistungsgebühren Kapazitätserweiterung: Unterstützung von Geräten mit hoher Last ohne kostspielige Aufrüstung des Netztransformators

Unterstützung von Geräten mit hoher Last ohne kostspielige Aufrüstung des Netztransformators Notstromversorgung: Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität bei Stromausfällen oder Netzinstabilität

Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität bei Stromausfällen oder Netzinstabilität Dieselersatz: Eliminierung von Kraftstoffkosten, Emissionen und Lärmbelästigung

Eliminierung von Kraftstoffkosten, Emissionen und Lärmbelästigung Vorbereitung für virtuelle Kraftwerke (VPP): Teilnahme an Netzdienstleistungen und Energiehandelsprogrammen Globales Fertigungs- und Servicenetzwerk Das ES125 wird von den globalen Fertigungs- und Servicezentren von BLUETTI unterstützt. BLUETTI ist derzeit in über 120 Ländern und Regionen tätig und verfügt über 30 Tochtergesellschaften, 55 Lagerhäuser im Ausland und 22 globale Servicezentren, die die lokale Logistik und den Kundendienst unterstützen. Mit 13 Jahren Technologieentwicklung, 847 weltweiten Patenten und einer Produktionsstätte von 130.000 m² hat sich BLUETTI zum Ziel gesetzt, zuverlässige und skalierbare Energiespeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Kunden weltweit anzubieten. Treffen Sie BLUETTI auf der KEY 2026 Veranstaltung: Einführung der BLUETTI C&I Energiespeicher

Einführung der BLUETTI C&I Energiespeicher Datum: 4. März, 15:00 - 15:40

4. März, 15:00 - 15:40 Ort: Stand #0016, Pavillon D7, Rimini Expo Centre, Italien Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925706/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bluetti-stellt-auf-der-key-2026-das-energiespeichersystem-es125-ci-vor-302705149.html



