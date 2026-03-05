EQS-News: Norgine B.V. / Schlagwort(e): Expansion

AMSTERDAM, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Norgine, ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen, gab heute eine neue Investition in Höhe von 23 Millionen Pfund in seiner Produktionsstätte in Hengoed, Wales, bekannt, womit sich die Gesamtinvestitionen in der Anlage seit 2022 auf mehr als 50 Millionen Pfund belaufen. Mit Unterstützung des Life Sciences Innovative Manufacturing Fund (LSIMF) der britischen Regierung wird dieses jüngste Engagement die weitere Innovation und Expansion am Standort Hengoed ermöglichen. Die Investition wird die Fähigkeit von Norgine stärken, in einer Zeit zunehmender globaler Volatilität der Lieferketten dringend benötigte Arzneimittel im Vereinigten Königreich und in Europa zuverlässig zu liefern, und gleichzeitig 44 neue qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und die langfristigen Produktionskapazitäten des Unternehmens in der Region stärken. Erreicht wird dies durch die Erweiterung der Produktions- und Lagerflächen, die Einführung energieeffizienter Hochgeschwindigkeitsfertigungsverfahren und verbesserte Qualitätskontrollmöglichkeiten. Die Staatssekretärin für Wales, Jo Stevens, sagte: "Wir haben einen florierenden Biowissenschaftssektor in Wales, und diese Investition von Norgine ist ein Vertrauensbeweis für unsere walisischen Arbeitskräfte. Ich freue mich, dass die britische Regierung das Unternehmen dabei unterstützt, weiter zu wachsen und neue, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Norgine ist ein hervorragendes Beispiel für ein internationales Unternehmen, das in Wales floriert." Saulo Martiniano, Chief Operating Officer bei Norgine, sagte: "Wir bei Norgine sind der Meinung, dass jeder wissenschaftliche Durchbruch die Patienten erreichen sollte, die ihn benötigen, und innovative Ansätze für die Herstellung und Lieferung sind ein wichtiger Bestandteil, um dies zu ermöglichen. Durch den Ausbau und die weitere Verbesserung unserer Anlagen in Hengoed erhöhen wir die Kapazität, stärken die Qualitätsfähigkeit und investieren in eine energieeffizientere Produktion. Wir sind stolz auf diese Investition, die dazu beitragen wird, die Widerstandsfähigkeit der britischen und europäischen Gesundheitssysteme zu stärken. Mit den verbesserten Kapazitäten in Hengoed, Wales, neben unserem Standort in Dreux, Frankreich, und unserem breiten Netz von Produktionspartnern in ganz Europa sind wir gut aufgestellt, um Unsicherheiten zu bewältigen und auch in den kommenden Jahren effizient und konsistent Medikamente zu liefern". Diese 23 Millionen Pfund teure Erweiterung ist Teil eines umfassenderen, langfristigen Engagements für Hengoed. Seit 2022 hat Norgine mehr als 50 Millionen Pfund in den Standort investiert, um den Betrieb durch Kapazitätserweiterung und internationale Produktionspartnerschaften, z. B. mit Japan, zu verbessern. In den kommenden Jahren sind weitere Investitionen geplant, die zu einer widerstandsfähigeren Lieferkette und zu mehr als 75 neuen Dauerarbeitsplätzen in den Bereichen Produktion, Qualität und Lager in Wales führen werden. Etabliertes Produktionsnetzwerk, das für eine stabile Versorgung mit der Fähigkeit zur Skalierung aufgebaut wurde Die Produktions- und Lieferkapazitäten von Norgine sind so ausgelegt, dass sie mit der Nachfrage mitwachsen und einen stabilen Zugang in ganz Europa und darüber hinaus ermöglichen. Die Produktionsinfrastruktur des Unternehmens stützt sich auf 60 Jahre Erfahrung mit spezialisierter Technik und Systemdesign und unterstützt die Produktion von Arzneimitteln für gastrointestinale, seltene und spezielle Erkrankungen aus dem eigenen Portfolio und von ausgewählten Einlizenzierungspartnern in Europa und darüber hinaus. In Fähigkeiten investieren und der Gemeinschaft etwas zurückgeben Norgine stärkt sein langfristiges Engagement in der Region durch Bildungs- und Qualifizierungsinitiativen, darunter Praktika für Studenten an der Universität Cardiff und Lehrlingsausbildungsprogramme mit lokalen Hochschulen, die dazu beitragen, die nächste Generation von Talenten in der Fertigung auszubilden. Der Standort Hengoed beschäftigt mehr als 600 qualifizierte Mitarbeiter und liefert derzeit jährlich rund 50 Millionen Packungen mit Arzneimitteln und Medizinprodukten aus. Die Anlage wird zu 100 % mit kohlenstoffarmem Strom betrieben und spiegelt das Engagement von Norgine für eine nachhaltige Produktion wider, während das Unternehmen expandiert. Informationen zu Norgine Norgine ist ein mittelgroßes pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der EU, das 1.500 Mitarbeiter beschäftigt und einen Jahresumsatz von rund 650 Millionen Euro erzielt. Bei Norgine treibt Innovation unsere Mission voran, Medikamente zu liefern, die Leben verändern. Von weit verbreiteten Krankheiten wie Verstopfung bis hin zu seltenen und schweren Erkrankungen wie Krebs im Kindesalter konzentrieren wir uns auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse, weil wir der Meinung sind, dass jeder wissenschaftliche Durchbruch es verdient, Patienten in Not zu erreichen. Wir nutzen unsere innovativen Entwicklungs-, Vermarktungs- und Produktionskapazitäten sowie unsere strategischen Partnerschaften, um komplexe Wege zu beschreiten. In Verbindung mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem fundierten regionalen Fachwissen ermöglicht uns dieser Ansatz, die Verbreitung von lebensverändernden Medikamenten in Europa, Australien und Neuseeland zu beschleunigen und auszuweiten. Wir lassen uns von dem Vertrauen leiten, das Fachkräfte des Gesundheitswesens und Patienten in uns setzen, und engagieren uns weiterhin für Innovationen, die das Leben jedes einzelnen Patienten verändern.



