Revolut beantragt US-Banklizenz und ernennt neuen CEO für die Vereinigten Staaten Banklizenz und neue Führung beschleunigen die Expansion von Revolut in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und stärken die Nordamerika Strategie

Mit der Banklizenz plant Revolut die Grundlage für den Ausbau seines Angebots und die direkte Bereitstellung von Bankdienstleistungen in den USA

Die Bank Charter Application ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Revoluts Vision einer weltweit einheitlichen Banking Plattform London - 05. März, 2026 - Revolut, ein global führendes Finanzunternehmen mit mehr als 70 Millionen Kunden weltweit, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei der U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sowie der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) einen Antrag auf eine nationale US-Banklizenz eingereicht hat. Der Antrag erfolgt formal in Form einer sogenannten Bank Charter Application, mit der Revolut eine nationale Banklizenz für die geplante Revolut Bank US, N.A. beantragt. Die Einreichung stellt einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Expansion von Revolut in Nordamerika dar und unterstreicht die Mission des Unternehmens, eine der weltweit ersten wirklich globalen Banking Plattformen aufzubauen. Zusätzlich hat Revolut bekannt gegeben, dass Cetin Duransoy zum CEO für die USA ernannt wurde. Cetin Duransoy folgt auf Sid Jajodia, der im Unternehmen verbleibt und künftig die Rolle des Global Chief Banking Officer übernimmt. Revolut Gründer und CEO Nik Storonsky sagt: "Die Vereinigten Staaten sind eine zentrale Säule unserer globalen Wachstumsstrategie. Die Einreichung unserer Bank Charter Application ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, die weltweit erste wirklich globale Banking Plattform aufzubauen. Diese Lizenz wird uns die direkte Kontrolle geben, die wir benötigen, um Innovationen schneller an den Start zu bringen und die Revolut Erfahrung Millionen weiterer Amerikaner zugänglich zu machen, während wir auf unser Ziel von 100 Millionen Kunden hinarbeiten." Die nationale US-Banklizenz wird Revolut mehrere strategische Vorteile bieten: Volle Kontrolle über die Kundenerfahrung: Revolut kann Produkte schneller entwickeln und Kunden direkt zusätzlichen Mehrwert bieten.

Landesweite Tätigkeit unter einem regulatorischen Rahmen: Revolut kann nahtlos in allen 50 Bundesstaaten unter bundesweiter Aufsicht und Regulierung operieren.

Direkter Zugang zu Zahlungsinfrastrukturen: Die Anbindung an Systeme wie Fedwire und ACH verbessert Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.

Umfassende Kreditvergabe und neue Einnahmequellen: Revolut kann Privatkredite und Kreditkarten direkt anbieten und damit Zinsmargen sowie Umsätze im Kernbankengeschäft erschließen.

FDIC Einlagensicherung: Revolut kann Kunden in den USA direkt versicherte Einlagen anbieten. Cetin Duransoy bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen in seine neue Rolle ein. Zuletzt war er CEO für die USA bei Raisin, einer führenden Fintech Plattform. In dieser Funktion baute er das Netzwerk des Unternehmens auf über 90 Banken und Kreditgenossenschaften aus. Zuvor besetzte er leitende Positionen im Bank- und Zahlungsbereich bei Capital One und VISA. Stand März 2026 ist Revolut in 40 Märkten weltweit aktiv und bietet eine Vielzahl von Zahlungsdienstleistungen an, darunter Geldtransfers und grenzüberschreitenden Währungsumtausch zwischen Revolut Nutzern. Der Erhalt einer US-Banklizenz - kurz nach dem Start in Mexiko - würde einen wichtigen Schritt auf dem Weg darstellen, bis 2030 in 30 neue Märkte zu expandieren und bis Mitte 2027 100 Millionen Kunden zu erreichen. Zu den jüngsten Meilensteinen zählen unter anderem: der Start von Bankdienstleistungen in Mexiko

der Erhalt einer Zahlungslizenz in Indien

eine vorläufige Zahlungslizenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten

die Eröffnung des neuen globalen Hauptsitzes von Revolut in London Im November 2025 schloss Revolut zudem eine Kapitalmaßnahme ab, durch die die Unternehmensbewertung auf 75 Milliarden US Dollar stieg. Damit gehört Revolut heute zu den wertvollsten privaten Technologieunternehmen weltweit.

Über Revolut Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank - gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert von der Bank von Litauen sowie der Europäischen Zentralbank - und hilft Menschen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfers und Währungsumtausch. Heute nutzen weltweit mehr als 70 Millionen Menschen eine Vielzahl innovativer Produkte von Revolut und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen.



Über unsere Privat- und Geschäftskonten geben wir unseren Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen rund um den Globus. Kontakt Felix Spies, Communications Manager DACH

felix.spies@revolut.com





