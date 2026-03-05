Emittent / Herausgeber: Revolut Bank UAB
Revolut beantragt US-Banklizenz und ernennt neuen CEO für die Vereinigten Staaten
London - 05. März, 2026 - Revolut, ein global führendes Finanzunternehmen mit mehr als 70 Millionen Kunden weltweit, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei der U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sowie der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) einen Antrag auf eine nationale US-Banklizenz eingereicht hat.
Der Antrag erfolgt formal in Form einer sogenannten Bank Charter Application, mit der Revolut eine nationale Banklizenz für die geplante Revolut Bank US, N.A. beantragt. Die Einreichung stellt einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Expansion von Revolut in Nordamerika dar und unterstreicht die Mission des Unternehmens, eine der weltweit ersten wirklich globalen Banking Plattformen aufzubauen.
Zusätzlich hat Revolut bekannt gegeben, dass Cetin Duransoy zum CEO für die USA ernannt wurde. Cetin Duransoy folgt auf Sid Jajodia, der im Unternehmen verbleibt und künftig die Rolle des Global Chief Banking Officer übernimmt.
Revolut Gründer und CEO Nik Storonsky sagt: "Die Vereinigten Staaten sind eine zentrale Säule unserer globalen Wachstumsstrategie. Die Einreichung unserer Bank Charter Application ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, die weltweit erste wirklich globale Banking Plattform aufzubauen. Diese Lizenz wird uns die direkte Kontrolle geben, die wir benötigen, um Innovationen schneller an den Start zu bringen und die Revolut Erfahrung Millionen weiterer Amerikaner zugänglich zu machen, während wir auf unser Ziel von 100 Millionen Kunden hinarbeiten."
Die nationale US-Banklizenz wird Revolut mehrere strategische Vorteile bieten:
Cetin Duransoy bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen in seine neue Rolle ein. Zuletzt war er CEO für die USA bei Raisin, einer führenden Fintech Plattform. In dieser Funktion baute er das Netzwerk des Unternehmens auf über 90 Banken und Kreditgenossenschaften aus. Zuvor besetzte er leitende Positionen im Bank- und Zahlungsbereich bei Capital One und VISA.
Stand März 2026 ist Revolut in 40 Märkten weltweit aktiv und bietet eine Vielzahl von Zahlungsdienstleistungen an, darunter Geldtransfers und grenzüberschreitenden Währungsumtausch zwischen Revolut Nutzern. Der Erhalt einer US-Banklizenz - kurz nach dem Start in Mexiko - würde einen wichtigen Schritt auf dem Weg darstellen, bis 2030 in 30 neue Märkte zu expandieren und bis Mitte 2027 100 Millionen Kunden zu erreichen.
Zu den jüngsten Meilensteinen zählen unter anderem:
Im November 2025 schloss Revolut zudem eine Kapitalmaßnahme ab, durch die die Unternehmensbewertung auf 75 Milliarden US Dollar stieg. Damit gehört Revolut heute zu den wertvollsten privaten Technologieunternehmen weltweit.
Über Revolut
Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank - gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert von der Bank von Litauen sowie der Europäischen Zentralbank - und hilft Menschen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfers und Währungsumtausch. Heute nutzen weltweit mehr als 70 Millionen Menschen eine Vielzahl innovativer Produkte von Revolut und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen.
