Healthcare-Spezialist SHS Capital veräußert AMW, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen, und reinvestiert als Teil eines Konsortiums, um die Partnerschaft fortzusetzen SHS Capital veräußert die in Deutschland ansässige AMW GmbH, ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit Fokus auf biologisch abbaubare Implantate zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung

Seit dem Erstinvestment von SHS Capital hat sich AMW von einem Unternehmen in der frühen Wachstumsphase zu einem etablierten und hochprofitablen Specialty-Pharma-Unternehmen entwickelt, mit jährlich zweistelligem Umsatzwachstum, einem operativen EBITDA im achtstelligen Bereich sowie einem der größten Erfahrungsschätze im Bereich biologisch abbaubarer Implantate

Im Rahmen der Transaktion reinvestiert SHS Capital aus seinem aktuellen Fonds als Teil eines Konsortiums von Healthcare-spezialisierten Investoren, bestehend aus Ren Life Sciences, Juno Capital Partners sowie dem Beteiligungsvehikel des Beiratsvorsitzenden, des CEOs, des Managements und der Mitarbeitenden des Unternehmens

Die Wachstumsstrategie fokussiert sich auf das weitere Wachstum mit bestehenden Kunden und Produkten, die Erschließung neuer Märkte und neuer Kunden, die Entwicklung innovativer Produkte sowie das Angebot der eigenen fortschrittlichen Technologie als Service für Partner Tübingen / Warngau, 5. März 2026 Der Healthcare-Spezialist SHS Capital veräußert gemeinsam mit den weiteren Gesellschaftern die AMW GmbH. Gleichzeitig reinvestiert SHS Capital aus dem aktuellen Fonds, um die erfolgreiche Partnerschaft fortzuführen. AMW ist ein deutsches Specialty-Pharma-Unternehmen mit Fokus auf biologisch abbaubare Systeme zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung. Die Transaktion markiert die Fortsetzung einer langjährigen Partnerschaft, in der SHS Capital das Unternehmen von einer Beteiligung in der frühen Wachstumsphase zu einem hochprofitablen und stark wachsenden Specialty-Pharma-Unternehmen begleitet hat. Die in Warngau bei München gegründete und ansässige AMW entwickelt und produziert biologisch abbaubare Implantate zur kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen. Diese kleinen Implantate werden unter die Haut eingesetzt und geben über mehrere Monate hinweg kontinuierlich den Wirkstoff ab. Dadurch wird der Bedarf an häufigen Injektionen oder der täglichen Einnahme von Tabletten reduziert und Patienten sowie Partnern der Zugang zu innovativen Medikamenten mit verbesserter Therapietreue und kosteneffizienten Behandlungen ermöglicht. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, einschließlich Formulierungs- und Prozessentwicklung, GMP-konformer Herstellung sowie internationaler Vermarktung. AMW hat zwei implantatbasierte Produkte entwickelt und vermarktet. Beide Produkte werden in der Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt. Darüber hinaus entwickelt AMW weitere Produkte auf Basis seiner Technologie und arbeitet weltweit mit führenden Pharmaunternehmen zusammen, indem es seine Technologie, Expertise und Services anbietet. Seit dem Erstinvestment von SHS Capital hat sich AMW von einem Unternehmen in der frühen Wachstumsphase zu einem etablierten und hochprofitablen Specialty-Pharma-Unternehmen entwickelt, das ein nachhaltiges zweistelliges jährliches Umsatzwachstum erzielt und im vergangenen Jahr ein operatives EBITDA im achtstelligen Bereich erwirtschaftet hat. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen skalierbare Entwicklungs- und Produktionskapazitäten aufgebaut, seine internationale Präsenz ausgebaut und langjährige Beziehungen zu führenden Pharmaunternehmen als Kunden und Partner etabliert. Nach dieser erfolgreichen Entwicklung haben SHS Capital und die weiteren Gesellschafter ihre Beteiligung nun veräußert. Gleichzeitig reinvestiert SHS Capital als Teil eines Konsortiums von Healthcare-spezialisierten Investoren, die eine gemeinsame Vision für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens verfolgen. Die Wachstumsstrategie konzentriert sich auf die weitere Marktdurchdringung und Internationalisierung des bestehenden Produktportfolios, die Beschleunigung der eigenen Entwicklungspipeline sowie darauf, die Implantat-Technologie zur kontrollierten Wirkstofffreisetzung und die entsprechende Expertise verstärkt Pharmaunternehmen anzubieten. "Wir freuen uns sehr, unsere neuen Partner begrüßen zu dürfen. Die Zusammenarbeit mit Ren Life Sciences und Juno Capital Partners sowie der Fortbestand der Partnerschaft mit SHS Capital ist das perfekte Set-up, um unser langfristiges Wachstum zu sichern", sagte Philipp Karbach, CEO und Gesellschafter der AMW. "Nach einem weiteren Jahr mit Rekordumsätzen 2025 freue ich mich darauf, gemeinsam mit ihren erfahrenen Teams mit noch größeren Schritten auf unser Ziel zuzugehen, weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von biologisch abbaubaren Systemen zur kontrollierten Arzneimittelverabreichung zu werden." "Ren Life Sciences, Juno Capital Partners und SHS Capital sind die idealen Partner, um AMWs Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben", sagte Dr. Martin Zügel, Beiratsvorsitzender und Geschäftsführer der AMW Evolution. "Wir freuen uns, erfahrene internationale Wachstumskapitalgeber mit einer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau globaler Pharma-Champions gewonnen zu haben - genau die richtigen Partner für AMWs nächstes Kapitel." Manfred Ulmer-Weber, Managing Partner von SHS Capital, ergänzte: "Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir entschieden, die Partnerschaft mit einem Portfoliounternehmen über eine einzelne Fondsgeneration hinaus fortzusetzen. Wir freuen uns, eine erfolgreiche Realisierung für unsere Investoren erzielt zu haben und gleichzeitig die Möglichkeit zu behalten, AMW in seinem starken Wachstum weiter zu unterstützen. Die Entwicklung von AMW ist beeindruckend und unsere Reinvestition unterstreicht unsere hohe Überzeugung vom Team, der Strategie und dem zukünftigen Potenzial des Unternehmens. Als Konsortium von Healthcare-Investoren sind wir überzeugt, die ideale Konstellation für die nächste Wachstumsphase von AMW geschaffen zu haben." Über AMW GmbH AMW ist ein Spezial-Pharmaunternehmen, das sich auf biologisch abbaubare Implantate spezialisiert hat und Patientinnen und Patienten sowie Partnern Zugang zu innovativen Medikamenten bietet, um die Therapietreue sicherzustellen und kosteneffiziente Behandlungen zu ermöglichen. Das Unternehmen deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der (Co-)Entwicklung über die Herstellung bis hin zur internationalen Vermarktung. AMW verfügt über zwei zugelassene Produkte: Implantate, die jeweils Goserelin oder Leuprorelin freisetzen und weltweit über Direktvertrieb und Auslizenzierung vertrieben werden. In Deutschland wird Leuprorelin unter dem Handelsnamen Leugon von der hundertprozentigen AMW-Tochter Endomedica GmbH vermarktet. Auf Grundlage seiner einzigartigen Expertise in der Formulierungsentwicklung arbeitet das Unternehmen mit Pharma- und Biotechpartnern weltweit zusammen, um hochwertige Produkte und umfassende Lösungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu entwickeln und herzustellen. AMW hat seinen Sitz in Warngau im Großraum München. Über SHS Capital Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. "Building European Healthcare Champions" ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG-Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. 270 Mio. € aufweist. Weitere Informationen unter: www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? 