EQS-Ad-hoc: Heliad AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Heliad veröffentlicht vorläufiges Ergebnis 2025 sowie NAV zum 31.12.2025



05.03.2026 / 12:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Positives IFRS-Ergebnis in Höhe von ca. EUR 106,9 Mio.

NAV zum 31.12.2025 in Höhe von ca. EUR 298, 1 Mio.

HGB-Ergebnis in Höhe von ca. EUR -4,8 Mio.

Frankfurt am Main, den 05.03.2026 - Die Heliad AG (ISIN DE0001218063, Ticker A7A) hat nach Auswertung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 ein positives Jahresergebnis in Höhe von EUR 106,9 Mio. nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erwirtschaftet (zum 31.12.2024: EUR 30,6 Mio.) und konnte das Jahr mit einem NAV in Höhe von EUR 298,1 Mio. (zum 31.12.2024: EUR 188,8 Mio.) beenden. Der NAV pro Aktie beträgt zum 31.12.2025 EUR 33,08 (zum 31.12.2024: EUR 22,45).

Die Steigerung des Jahresergebnis nach IFRS ist im Wesentlichen auf die positive Entwicklung unserer Kernbeteiligungen an der flatexDEGIRO AG, Frankfurt am Main, (nachfolgend flatexDEGIRO AG) zurückzuführen. Der Anstieg des Aktienkurses der flatexDEGIRO AG von EUR 14,78 EUR zum 31.12.2024 auf EUR 36,74 zum 31.12.2025 führte zu einer entsprechenden Erhöhung des Beteiligungsansatzes, welche gleichzeitig zu einer Erhöhung des IFRS-Ergebnisses führte. Die Gesamtposition an der flatexDEGIRO AG beläuft sich zum 31.12.2025 auf EUR 188,9 Mio.



Der Jahresabschluss der Heliad AG nach deutschem Handelsrecht (HGB) weist einen Jahresfehlbetrag von EUR 4,8 Mio. (31.12.2024: Jahresüberschuss EUR 2,7 Mio.) aus, der unter anderem auch Effekte aus der Bewertung des Bestandsportfolios beinhaltet.



Die Werte sind vorläufig und ungeprüft. Der Jahresfinanzbericht 2025 wird spätestens bis zum 30.04.2026 unter www.heliad.com in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht.



Über Heliad

Heliad (ISIN: DE0001218063 / Ticker: A7A) ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig vom Sektor und der regionalen Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu den öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heliad.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.



Kontakt

Heliad AG

E-Mail: investor-relations@heliad.com







Ende der Insiderinformation



05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News