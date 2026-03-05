Schönau (ots) -Das tägliche Zähneputzen gehört für die meisten Menschen selbstverständlich zur Mundpflege-Routine. Dennoch bleiben gewisse Bereiche im Mund oft unzureichend gereinigt: die Zahnzwischenräume.[1] Genau dort kann sich besonders viel Plaque ansammeln - ein wesentlicher Risikofaktor für Zahnfleischprobleme und weitere gesundheitliche Beschwerden.[2] Eine gezielte Reinigung dieser schwer zugänglichen Stellen ergänzt die Zahnbürste sinnvoll und trägt dazu bei, Zähne und Zahnfleisch langfristig gesund zu halten.[1]Warum die Zahnzwischenraumreinigung so wichtig istMit der Zahnbürste werden vor allem die sichtbaren Zahnflächen erreicht. In den engen Zwischenräumen können sich jedoch Speisereste und bakterielle Beläge festsetzen. Diese Plaque (Zahnbelag) kann Mundgeruch verursachen, Verfärbungen begünstigen und das Zahnfleisch reizen. Wird sie nicht regelmäßig entfernt, kann sich das Zahnfleisch entzünden -eine sogenannte Gingivitis entsteht. Unbehandelt kann sich diese Entzündung zu einer Parodontitis entwickeln - die Folgeerkrankung, deren Schäden meist nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Dabei wird der Zahnhalteapparat geschädigt, das Zahnfleisch zieht sich zurück und im fortgeschrittenen Verlauf kann es sogar zu Zahnverlust kommen.[2]Darüber hinaus wurde ein Zusammenhang zwischen chronischen Entzündungen im Mund und allgemeinen Gesundheitsproblemen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes festgestellt. Das Zahnfleisch übernimmt dabei eine wichtige Schutzfunktion, denn es bildet eine natürliche Barriere zwischen Bakterien im Mundraum und dem restlichen Körper. Ist das Zahnfleisch jedoch entzündet und geschwächt, können Bakterien und entzündungsfördernde Stoffe leichter in den Blutkreislauf gelangen. Eine gute Mundhygiene - auch in den Zahnzwischenräumen - ist daher nicht nur für Zähne und Zahnfleisch, sondern auch für die Allgemeingesundheit von Bedeutung.[2]Die passende Lösung für unterschiedliche ZahnzwischenräumeWelche Form der Zahnzwischenraumreinigung geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen unter anderem die Größe der Zahnzwischenräume, die Empfindlichkeit des Zahnfleischs, vorhandene Versorgungen wie Implantate oder Brücken sowie die individuellen Vorlieben bei der Anwendung.[3]Grundsätzlich gilt:[3,4]- Für eine gründliche Reinigung bei gleichzeitig einfacher Handhabung sind Interdentalbürsten und -reiniger in der Regel die beste Wahl.- Diese sind in verschiedenen Größen erhältlich. Abhängig von der Größe der Zahnzwischenräume werden meist mehrere Größen benötigt.- Bei Menschen mit sehr engen Zahnzwischenräumen kann Zahnseide die geeignetere Lösung sein. Andere bevorzugen die einfache Anwendung und Reinigungsleistung von Bürsten oder Picks.Die richtige Größe ist dann gefunden, wenn sich das Hilfsmittel angenehm und ohne Druck zwischen die Zähne einführen lässt.[3]GUM - individuelle Lösungen für die tägliche ZahnzwischenraumreinigungJe nach Größe der Zahnzwischenräume und persönlichen Bedürfnissen kommen unterschiedliche Hilfsmittel infrage. Für viele Menschen sind Interdentalbürsten besonders gut geeignet, da sie die Zahnzwischenräume gründlich reinigen und gleichzeitig einfach in der Handhabung sind.[4]Die GUM TRAV-LER Interdentalbürsten sind in zehn verschiedenen Größen erhältlich und ermöglichen so eine passgenaue Reinigung unterschiedlich breiter Zahnzwischenräume. Der flexible Hals mit rutschfestem Griff erleichtert den Zugang zu den hinteren Backenzähnen, während der beschichtete Draht und die weichen Borsten Zahnfleisch und Zahnschmelz schonen. Insbesondere bei Implantaten, Brücken oder festen Zahnspangen bieten sie eine zuverlässige Unterstützung bei der täglichen Mundpflege.[5]Eine besonders anwenderfreundliche Alternative sind die GUM BI-DIRECTION Interdentalbürsten. Dank ihres ergonomischen Griffs und des um 90° abwinkelbaren Bürstenkopfs lassen sich sowohl Front- als auch Backenzähne gut erreichen - auch bei eingeschränkter Handbeweglichkeit. Fünf verschiedene Größen helfen dabei, für jeden Zahnzwischenraum die passende Bürste zu finden.[6]Weitere sanfte Alternativen für enge oder empfindliche ZahnzwischenräumeFür alle, die eine besonders sanfte und unkomplizierte Lösung suchen, sind die Interdentalreiniger GUM SOFT-PICKS (PRO & MINTY) der ideale Einstieg in die Zahnzwischenraumreinigung.[7,8] Ihre weichen, flexiblen Gummiborsten gleiten angenehm durch die Zahnzwischenräume, sind metall- und latexfrei und daher besonders schonend für empfindliches Zahnfleisch. Die Interdentalreiniger sind in mehreren Größen erhältlich, auch als Variante mit frischem Minzgeschmack (MINTY). Produziert werden sie CO2-neutral in Deutschland.Auch für sehr enge Zahnzwischenräume gibt es passende Lösungen. Zahnseide erreicht Bereiche, die mit Bürsten nicht zugänglich sind. Die GUM EXPANDING FLOSS flauscht bei Kontakt mit Speichel auf, passt sich dem Zahnzwischenraum an und sorgt so für eine besonders sanfte und gründliche Reinigung.[9] Zur Pflege unter Brücken, Kronen oder Implantaten empfiehlt sich die GUM ACCESS Floss Zahnseide. Sie verfügt über praktische Einfädelhilfen an beiden Enden sowie einen weichen Flauschfaden, der sich unterschiedlichen Zwischenräumen anpasst.[10]Ein zusätzlicher Qualitätsaspekt: Die Zahnseiden GUM EXPANDING FLOSS und GUM ACCESS Floss wurden von ÖKO-TEST (Ausgabe 10/2025) mit "gut" beziehungsweise "sehr gut" bewertet. Darüber hinaus setzt SUNSTAR GUM bei der Herstellung verschiedener Produkte auf nachhaltige Produktionsstandorte, unter anderem in Schönau im Schwarzwald.Fazit: Eine gründliche Mundpflege endet nicht mit der Zahnbürste. Erst die regelmäßige Reinigung der Zahnzwischenräume hilft, Plaque umfassend zu entfernen und Zahnfleischproblemen vorzubeugen. Das GUM-Sortiment ermöglicht eine individuell passende und zugleich angenehm anwendbare Zahnzwischenraumreinigung für verschiedene Bedürfnisse.Weitere Informationen finden Sie unter sunstargum.com/de-de____________________________________________________________________________Nachhaltigkeit - mehr als nur ein WortNachhaltigkeit hat in den letzten Jahren im Rahmen des Umweltschutzes immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bei SUNSTAR GUM wird das Wort mit Leben gefüllt, denn die Überzeugung spiegelt sich in allen Geschäftsaktivitäten wider und ist damit ein gelebter Wert. So wird etwa die gesamte Produktionskette regelmäßig einer Analyse unterzogen, um die einzelnen Prozesse zu optimieren. Ziel ist es, die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Vier Schritte lenken dabei in die richtige Richtung:1. Reduce: Reduzierung von CO2- und anderen Emissionen an Unternehmensstandorten sowie von Kunststoffmengen, die für unsere Produkte verwendet werden.2. Reuse: Förderung der Wiederverwendung von Produkten und/oder Teilen von Produkten.3. Recycle: Förderung durch recyclingfähiges Produktdesign und Verwendung von recyclingfähigen Materialien.4. Was bereits umgesetzt wurde:- Implementierung lokaler Recyclingprogramme in Europa- Zertifizierung nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001- Aufstellung eines EnUmt (Energie- und Umwelt-Team)- Gründung des Global Environment Committees- Betreiben einer der größten PV-Anlagen- Einsatz von Ökostrom- Systematisches Energiemanagement (zertifiziert nach ISO 50001)- Klimaneutrale Produkte- Unterstützung mehrerer KlimaschutzprojekteDie SUNSTAR Group verfolgt die langfristige Vision, Nachhaltigkeit zu fördern und ein nachhaltiges Management sicherzustellen.Mehr dazu unter: https://www.sunstargum.com/de-de/uber-uns/nachhaltigkeit.html  