© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Konflikt zwischen USA, Israel und Iran alarmiert Südkoreas Chipbranche. Es geht um Helium, Energiepreise und Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren.Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran könnte die Versorgung mit zentralen Materialien für die Halbleiterproduktion empfindlich treffen. Davor warnt die südkoreanische Regierungspartei, wie Reuters berichtet. Kim Young-bae, Politiker und ehemaliger Bezirksbürgermeister von Seongbuk, erklärte nach einem Treffen mit Führungskräften unter anderem von Samsung Electronics sowie Branchenverbänden, es gebe wachsende Sorgen. "Beamte wiesen auf die Möglichkeit hin, dass die Halbleiterproduktion gestört werden könnte, wenn einige dieser …Den vollständigen Artikel lesen
