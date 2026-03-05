Zürich (ots) -Die Unternehmerin, Juristin (Europa-Recht) und ausgebildete Mediatorin Barbara Neuerburg verstärkt ab 1. März 2026 die Beratungsgemeinschaft KMES Partner (www.kmespartner.com) am Standort Zürich. Barbara Neuerburg bringt viel unternehmerische Erfahrung für international tätige Firmen in die Beratungsgemeinschaft mit. Dabei fokussiert sie sich auf Themen wie Corporate Governance und Mediation in komplexen Krisensituationen, insbesondere auch für international tätige Gesellschaften. Die vor 15 Jahren durch Hans Klaus, Ruth Metzler und Daniel Eckmann gegründete und 2015 um Markus Spillmann erstmals erweiterte Beratungsgemeinschaft umfasst damit neu 12 Partner:innen. Sie alle verfügen über langjährige Führungs- und Managementerfahrung und ergänzen sich mit ihren individuellen Fach-, Branchen- und Beratungsexpertisen.KMES Partner ist auf die strategische, analytische und kommunikativ-strategische Begleitung und Beratung von Unternehmen, Körperschaften und Führungspersönlichkeiten in komplexen Problemstellungen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und der Öffentlichkeit spezialisiert. Die Partner:innen betreuen die Mandate immer diskret und persönlich, entweder individuell oder komplementär im Verbund der Partnerschaft. Sie verfügen ausnahmslos über ein sehr breites Netzwerk in Wirtschaft und Politik auf nationaler und internationaler Ebene.Die neue KMES Partnerin ab 1. März 2026:Barbara Neuerburg verfügt über einen Master of Arts (M.A.) und einen LL.M in Europa-Recht (Europa-Institut im Saarland, Deutschland). Sie ist bereits heute erfolgreiche Unternehmerin im Bereich Ansiedlungen von international tätigen Firmen in der Schweiz und hält diverse Mandate in Verwaltungsräten und Beiräten in der Schweiz und im Ausland. Sie legt ihren Fokus auf die Beratungstätigkeit zu Corporate Governance, nachhaltigen Führungsthemen und Business-Mediation im nationalen und internationalen Kontext. Frau Neuerburg hat mehrere Jahre in leitenden Positionen in Dubai (U.A.E.), in Luxemburg und in der Schweiz gearbeitet. Sie wird künftig für KMES Partner die internationalen Beziehungen und Mandate weiterentwickeln. Mit ihrer langjährigen Führungserfahrung auf den Ebenen Verwaltungsrat und Konzernleitung ist sie prädestiniert, komplexe Themen und Problemstellungen für ein breites Spektrum von Klienten zu begleiten. Barbara Neuerburg lebt in Richterswil (ZH), ist verheiratet und hat vier Kinder.CV Barbara Neuerburg: www.kmespartner.com/BarbaraNeuerburg (https://kmespartner.com/de/index.htm#/de/partner/barbara-neuerburg.htm)Pressekontakt:KMES PartnerHans Klaus, Managing PartnerFraumünsterstrasse 98001 ZürichM: klaus@kmespartner.comT: +41 79 357 0 357Original-Content von: KMES Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065142/100938810