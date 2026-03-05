BARCELONA, Spanien, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen für KI-basierte Mobilfunknetze, und Turkcell (NYSE: TKC) (BIST: TCELL), das führende Telekommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei, haben heute eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Einführung von KI-Anwendungen für Sprach- und Messaging-Dienste beim Mobilfunknetzbetreiber zu beschleunigen. Die Partnerschaft unterstützt Turkcells strategisches Ziel, KI-gestützte Dienste zu etablieren, die Kunden echten Mehrwert im Alltag bieten und die Nutzererfahrung insgesamt verbessern.

Die cloud-native IMS-Architektur von Mavenir wird die Entwicklung und Einführung neuer, fortschrittlicher Dienste unterstützen und traditionellen Sprach- und Messaging-Funktionen zusätzlichen Mehrwert verleihen. Mavenir integriert KI direkt in das Mobilfunk-Kernnetz und ermöglicht es Turkcell, Innovationen schneller umzusetzen, Carrier-Grade-Services bereitzustellen und den Übergang zu KI-nativen Kommunikationslösungen voranzutreiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Turkcell und Mavenir innovative, KI-basierte Mehrwertdienste entwickeln, die auf flexible Pakete, abgestufte Angebote und ein verbessertes Kundenerlebnis ausgelegt sind.

Prof. Dr. Vehbi Çagri Güngör, Chief Technology Officer von Turkcell, dazu: "Für Turkcell steht im Mittelpunkt, wie technologische Innovation konkret in bessere Kundenerlebnisse und höhere Effizienz übersetzt werden kann. Die Partnerschaft mit Mavenir und deren KI-basierter Ansatz in Verbindung mit cloud-nativer Architektur wird die Einführung zukunftsweisender Technologien deutlich beschleunigen."

Brandon Larson, SVP & General Manager, Cloud, AI & IMS Business Strategy bei Mavenir, ergänzte: "KI entfaltet ihr volles Potenzial, wenn sie gezielt reale Probleme löst und messbaren Kundennutzen schafft. Turkcell verfolgt klare strategische Ziele - insbesondere die Einführung innovativer neuer Dienste. KI verändert die ökonomischen Rahmenbedingungen klassischer Sprach- und Messaging-Services grundlegend, und diese Partnerschaft setzt genau hier an."

Die Kooperation steht exemplarisch für einen branchenweiten Wandel hin zu KI-nativen Netzarchitekturen, bei denen Intelligenz direkt in Kerndienste integriert wird, statt über Over-the-Top-Anwendungen bereitgestellt zu werden.

Für Netzbetreiber eröffnet dies unter anderem folgende Möglichkeiten:

Erstklassige KI-basierte Sprach- und Messaging-Dienste

KI-gestützte Lösungen im Kundenservice

Gestaffelte KI-Abonnements für Endkunden





KI gilt als zentraler Treiber in der Transformation vom klassischen Telekommunikationsanbieter hin zum Technologieunternehmen. Bestehende Assets wie IMS und cloud-native Kernnetze werden dabei genutzt, um differenzierte, umsatzgenerierende KI-Services zu entwickeln.

Über Turkcell

Turkcell ist ein Technologie- und Telekommunikationsunternehmen mit Hauptsitz in der Türkei. Das Unternehmen bietet über seine Mobilfunk- und Festnetzinfrastruktur Sprach-, Daten- und IPTV-Dienste sowie digitale Services für Privat- und Geschäftskunden und Techfin-Lösungen an. Die Turkcell-Gruppe ist in drei Ländern aktiv: Türkei, Belarus und Nordzypern. Seit Juli 2000 ist Turkcell sowohl an der New York Stock Exchange (NYSE) als auch an der Börse Istanbul (BIST) notiert und ist weiterhin das einzige doppelt börsennotierte Unternehmen an diesen beiden Börsen. Weitere Informationen unter www.turkcell.com.tr

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten Technologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

