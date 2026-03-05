EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Ranshofen, 05.03.2026
AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO)
In der heutigen Aufsichtsratssitzung der AMAG Austria Metall AG wurde die vorzeitige Beendigung des Vorstandsvertrages von Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (CEO und COO) mit Ablauf des 30.04.2026 beschlossen. Victor Breguncci, MBA, derzeitiger Vertriebsvorstand (CSO), wurde mit 01.05.2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der AMAG Austria Metall AG bestellt.
Investorenkontakt
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Website: www.amag.at
Ende der Insiderinformation
