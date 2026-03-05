Es besteht ein fundamentaler psychologischer und philosophischer Unterschied zwischen inhabergeführten Familienunternehmen und den relativ anonymen, hochkapitalisierten Aktiengesellschaften. Wohl und Wehe eines Familienbetriebs ist eine persönliche Sache. Eigentümer haften vielfach mit ihrem Privatvermögen. Auch der Planungshorizont ist ein anderer. Kommt es zu einer Krise, werden alle Kräfte aktiviert, um das häufig über Jahrzehnte, vielleicht auch generationenübergreifende D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
