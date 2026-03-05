8,5% Zinsen: Alphawave startet marktunabhängige Anleihe

Bis zu 8,5% Zinsen: Alphawave platziert eine Anleihe mit Fokus auf marktunabhängige Renditen durch systematischen Handel.

Das Düsseldorfer FinTech Alphawave treibt seine Expansion weiter voran - und nutzt dafür gezielt den Kapitalmarkt. Mit einer Dual-Tranche-Anleihe sammelt das Unternehmen frisches Kapital ein, um seine technologische Infrastruktur im Bereich des quantitativen Handels auszubauen. Hintergrund ist der anhaltende Trend zu vollautomatisierten Handelsstrategien, die Marktineffizienzen systematisch und frei von menschlichen Emotionen nutzen sollen.

Wer ist dieses FinTech?

Die Alphawave GmbH ist ein spezialisiertes Handelsunternehmen, das seit 2016 an der Schnittstelle von Technologie und Finanzmarkt operiert. Kern des Geschäftsmodells ist eine Simulationsplattform, mit der Handelsstrategien unter realistischen Marktbedingungen getestet und optimiert werden, die laut wissenschaftlicher Untersuchung der Heriot-Watt University zu den schnellsten ihrer Art zählen soll.

Das Unternehmen entwickelt vollautomatisierte, regelbasierte Handelsstrategien. Ziel ist es, kurzfristige Marktverzerrungen zu identifizieren und systematisch auszunutzen. Nach mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit erreichte Alphawave im Geschäftsjahr 2024 die operative Profitabilität - ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung.

Fokus auf die Anleihe: Kapital für die Skalierung

Über die Tochtergesellschaft Alphawave Finance GmbH bietet das Unternehmen derzeit zwei Tranchen einer Inhaberschuldverschreibung an:

- Tranche A: 8,00% Zinsen p. a., Laufzeit bis 31. Dezember 2028

- Tranche B: 8,50% Zinsen p. a., Laufzeit bis 31. Dezember 2030

Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise. Das maximale Emissionsvolumen beträgt bis zu 15 Millionen Euro. Die Mittel sollen primär in die Weiterentwicklung und Skalierung der Handelsmodelle sowie in die Bereitstellung von Sicherheiten (Margin) für den Handelsbetrieb fließen.

Neben der Übernahme der Emissionskosten hat die Alphawave GmbH eine weiche Patronatserklärung abgegeben, wonach sie ihren gesellschaftsrechtlichen Einfluss auf die Tochtergesellschaft so ausüben wird, dass diese ihre bestehenden und künftigen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllen kann - ein Signal, das Investoren zusätzliche Planungssicherheit geben soll.

Wachstumspotenzial vs. Risikoprofil

Alphawave positioniert sich als "Emerging Manager" in einem Markt, der zunehmend von Daten, Algorithmen und Rechenleistung geprägt wird. Während klassische Strategien häufig stark mit der allgemeinen Marktentwicklung korrelieren, weist das interne Modell "Absolute Return I" laut Unternehmensangaben eine geringe Korrelation zu Aktienindizes wie dem DAX auf.

Für das Jahr 2025 wird eine Live-Rendite von 20,48% angegeben. Solche Werte unterstreichen das angestrebte Profil als marktunabhängige Absolute-Return-Strategie.

Gleichzeitig gilt: Wie bei Investitionen in junge FinTech-Unternehmen stehen attraktiven Renditechancen spezifische Risiken gegenüber. Die Anleihe ist nicht nachrangig, jedoch unbesichert. Die Rückzahlung hängt somit maßgeblich vom wirtschaftlichen Erfolg der Handelsstrategien ab. Ein externes Rating liegt derzeit nicht vor.

Einschätzung der Redaktion

Mit einer festen Verzinsung von über 8% adressiert Alphawave Anleger, die im aktuellen Zinsumfeld nach renditestarken Alternativen suchen, idealerweise mit geringer Abhängigkeit von der allgemeinen Börsenstimmung.

Der technologische Vorsprung bei der Simulationsgeschwindigkeit ist ein starkes Argument. Entscheidend wird jedoch sein, ob die Strategien auch bei deutlich steigenden "Assets under Management" ihre Stabilität und Robustheit behalten. Skalierung ist im quantitativen Handel Chance und Bewährungsprobe zugleich.

Stimmung in der Community

In Investorenkreisen wird das Modell aufmerksam verfolgt. Technikaffine Anleger loben insbesondere die Transparenz bei Backtests und die wissenschaftliche Validierung einzelner Komponenten. Kritischere Stimmen verweisen auf die vergleichsweise kurze Historie im Live-Handel und empfehlen eine sorgfältige Prospektprüfung.

Insgesamt überwiegt das Interesse an einer systematischen Alternative zu klassischen Index-Investments, vor allem in einem Marktumfeld, das zunehmend nach unkorrelierten Renditequellen sucht.

Weitere Infos auf der Website von Alphawave: https://www.alphawave.fund/de

Enthaltene Werte: DE0009653386