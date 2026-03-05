Der Kryptomarkt und Aktien wie Strategy wurden in den vergangenen Monaten kräftig durchgeschüttelt. Anleger, die in diesem Bereich schon länger aktiv sind, kennen solche Phasen mit starker Volatilität und teilweise hohen zweistelligen Verlusten nur zu gut. Doch nun zeigt sich ein Silberstreif am Horizont.Strategy ist heute weit mehr als nur ein Softwarekonzern - es ist der größte börsennotierte Bitcoin-Hodler der Welt. Unter der visionären (und für manche kontroversen) Führung von Michael Saylor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär