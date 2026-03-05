© Foto: adobe.stock.comDer Iran-Krieg überschattet derzeit das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Der rasante Anstieg der Ölpreise überschattet so ziemlich alles - auch ein mögliches Comeback der Cannabis-Aktien.Im Schatten des Ölpreisschocks Die Ölpreise steigen rasant. Brent Öl hat die 80 US-Dollar überschritten. Die üblichen Mechanismen greifen. Der Fokus von Anlegern richtet sich verstärkt auf chancenreiche Öl-Aktien. Abseits des Geschehens setzen Cannabis-Aktie ihre Bodenbildung fort. Kursfeuerwerke sind dabei nicht zu beobachten. Es ist ein langwieriger du zäher Prozess, den Tilray, Aurora Cannabis, Canopy Growth durchlaufen. Quartalsberichtssaison offenbarte einmal mehr Licht und Schatten Blickt man …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE