DJ Meta öffnet Whatsapp für konkurrierende Chatbots

Von Edith Hancock

DOW JONES--Meta Platforms wird konkurrierenden Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI) erlauben, mit Nutzern auf seiner Messaging-Plattform Whatsapp zu kommunizieren. Meta hat die Kommission nun über seinen Plan informiert, den Zugang konkurrierender KI-Anbieter zu Whatsapp gegen eine Gebühr wiederherzustellen, sagte ein EU-Sprecher. Die Behörde werde prüfen, wie sich dieser Schritt auf ihre Untersuchung auswirken könnte.

Zuvor hatte die Europäische Kommission erklärt, sie könne im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung zur KI-Politik eine einstweilige Anordnung gegen das Unternehmen verhängen.

Die Kommission teilte Meta vergangenen Monat mit, dass der Ausschluss konkurrierender Chatbots auf Whatsapp den Wettbewerb behindern könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 10:33 ET (15:33 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.