EQS-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
Brilliant AG: Vorläufige Konzernzahlen 2025 - Einmaleffekte belasten Konzernergebnis
Gnarrenburg, 05. März 2026 - Der Vorstand der Brilliant AG gibt bekannt, dass das Unternehmen nach vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 zwar die am 19. November 2025 angepasste Umsatzprognose erfüllt, die Ergebnisprognose jedoch verfehlt.
So wurden voraussichtlich bei Konzernumsatzerlösen von EUR 81 Mio. (Prognose: EUR 78 bis EUR 80 Mio.) ein Konzernjahresfehlbetrag von voraussichtlich EUR 4,4 Mio. erzielt (Prognose: Konzernjahresüberschuss von EUR 1,1 bis EUR 1,7 Mio.).
Die Ergebnisabweichung ist im Wesentlichen auf mehrere belastende, überwiegend nicht operative Einmaleffekte zurückzuführen:
Im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung der Brilliant Asia ergaben sich zusätzlich für das Geschäftsjahr 2025 relevante Sachverhalte, aus denen zusätzliche Aufwendungen resultierten, die zum Berichtszeitpunkt nicht vorgesehen waren und das Ergebnis beeinflussten.
Bei einem wesentlichen Teil dieser Belastungen handelt es sich um nicht wiederkehrende Effekte. Die Zusatzkosten und Investitionen in die Infrastruktur dienen der nachhaltigen Effizienzsteigerung und der weiteren Skalierbarkeit der Geschäftsprozesse.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brilliant AG
|Brilliantstraße 1
|27442 Gnarrenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)4763-89-0
|Fax:
|+49 (0)4763-89-171
|E-Mail:
|investorrelations@brilliant-ag.com
|Internet:
|www.brilliant-ag.com
|ISIN:
|DE0005272702
|WKN:
|527270
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg (Mittelstandsbörse Deutschland), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2286678
