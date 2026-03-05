Indiens Goldrausch: Warum Rekordpreise die Nachfrage nicht bremsen

Anzeige / Werbung

Indien stemmt sich gegen die Logik des Marktes. Statt Gewinnmitnahmen dominieren Zuflüsse, statt Zurückhaltung steigen die Importe. Wenn ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen Gold trotz Rekordpreisen akkumuliert, sendet das ein starkes Signal an den Weltmarkt.

Rekordpreise als Katalysator statt Bremse

Gold erreichte im Januar mehrfach neue Höchststände und überschritt zeitweise die Marke von 5.400 US Dollar je Feinunze. Insgesamt wurden binnen eines Monats zwölf neue Allzeithochs markiert. In indischer Währung stieg der Preis auf einen historischen Rekord von 175.231 Rupien je 10 Gramm. Besonders relevant ist die Wechselkursentwicklung. Die indische Rupie zeigte Schwäche gegenüber dem US Dollar. Da Gold international in Dollar gehandelt wird, verteuert eine schwächere Landeswährung das Metall zusätzlich. In Rupien gerechnet legte Gold bis Ende Januar um 24 Prozent zu.



Normalerweise dämpfen derart starke Preissteigerungen die Nachfrage. In Indien war das Gegenteil zu beobachten. Die Aufgelder auf den internationalen Preis, also die Prämien, die Käufer im Inland zusätzlich zahlen mussten, stiegen zeitweise auf bis zu 80 US Dollar je Unze. Hintergrund waren Spekulationen über eine mögliche Erhöhung der Importzölle. Als diese ausblieb, normalisierten sich die Prämien, bevor sie im Februar zeitweise sogar in einen Abschlag kippten.

ETF Nachfrage erreicht neue Dimension

Bemerkenswert ist vor allem die Dynamik im Investmentbereich. Laut World Gold Council verzeichneten indische Gold ETFs im Januar den neunten Monat in Folge Nettomittelzuflüsse. Insgesamt flossen 240 Milliarden Rupien, umgerechnet rund 2,5 Milliarden US Dollar, in entsprechende Fonds. Ein ETF, also ein börsengehandelter Fonds, bildet den Goldpreis ab und wird an der Börse wie eine Aktie gehandelt. Das investierte Kapital wird von einer Treuhandgesellschaft genutzt, um physisches Gold zu erwerben und zu verwahren. Anleger besitzen jedoch Anteile am Fonds und nicht direkt das Metall.



Die verwalteten Vermögen indischer Goldfonds stiegen auf den Rekordwert von 1,8 Billionen Rupien. Binnen Jahresfrist hat sich dieses Volumen mehr als verdreifacht. In physischer Menge addierten die ETFs allein im Januar 15,5 Tonnen Gold und überschritten erstmals die Marke von 100 Tonnen Gesamtholding.



Besonders aufschlussreich ist eine weitere Kennzahl. Erstmals übertrafen die Zuflüsse in Gold ETFs jene in indische Aktienfonds. Der World Gold Council spricht in diesem Zusammenhang von einer möglichen "evolving preference in investor asset allocation", also einer sich wandelnden Präferenz in der Vermögensallokation. Gold ETFs repräsentieren inzwischen 2,3 Prozent des gesamten indischen Fondsmarktes. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei 0,8 Prozent. Auch die Zahl der Anlegerkonten stieg deutlich auf 11,4 Millionen.

Physische Nachfrage bleibt widerstandsfähig

Indien gilt traditionell als Markt für physisches Gold. Barren, Münzen und vor allem Schmuck dominieren seit Generationen. Trotz des ETF Booms bleibt die physische Nachfrage stabil. Der World Gold Council fasst die Marktrückmeldungen folgendermaßen zusammen: Nach Einschätzung der Akteure im physischen Markt habe sich die Verbrauchernachfrage als widerstandsfähig erwiesen, und dies trotz rekordhoher Goldpreise und erhöhter Schwankungsbreite an den Märkten.Die Käufe konzentrierten sich dabei verstärkt auf Anlageprodukte wie Barren und Münzen.



Anders als in westlichen Märkten, wo es bei hohen Preisen häufig zu Gewinnmitnahmen kommt, ist die Liquidation in Indien laut Marktteilnehmern moderat geblieben. Viele Investoren halten ihre Bestände in Erwartung weiter steigender Preise. Im Schmucksegment zeigt sich ein differenziertes Bild. Die Absatzmenge ging schätzungsweise um 20 Prozent zurück. Gleichzeitig stieg der Wert der Käufe um 25 bis 30 Prozent, da höhere Preise den Umsatz rechnerisch erhöhen. Verbraucher kaufen häufiger in kleineren Tranchen statt in großen Einmalbeträgen.