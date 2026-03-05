Die Aktie von The Trade Desk befindet sich seit den Hochs von Dezember 2024 in einer starken Abwärtsbewegung, die den Unternehmenswert um über -80% schrumpfen ließ. Doch am Donnerstag springt der Kurs plötzlich um mehr als +20% in die Höhe. Hat es irgendwelche Nachrichten gegeben und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Absturz bis auf knapp 20 US$ Die Kursentwicklung von The Trade Desk gleicht einem einzigen Trauerspiel. Nach Verlusten von fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de