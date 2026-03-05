Die VHV Allgemeine erweitert ihr Portfolio um eine Versicherungslösungen für baunahe Transporte. Der Versicherer trägt damit der steigenden Nachfrage in diesem Bereich Rechnung. Absicherung gibt es für Transporte zu und von Baustellen auf Schiene, Straße und Wasserstraße. Sei es Transport von Fertigteilen für Brücken, Spezialkabel für Stromtrassen oder Module für den Wohnungsbau: Die VHV Allgemeine Versicherung AG beobachtet eine wachsende Nachfrage nach Versicherungslösungen für baunahe Transporte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
