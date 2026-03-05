Die Gebrüder Helmsauer sind drauf und dran, die Helmsauer Brüder Zeichnungsstelle aufzubauen. Sie soll im Helmsauer Brüder Verbund als Assekuradeur fungieren. Die Gespräche zu Pricing, Wording und auch ersten Kooperationen laufen bereits. Die beiden Brüder Steffen und Bastian Helmsauer, Söhne des kürzlich aus der Geschäftsführung der Helmsauer Gruppe ausgeschiedenen Bernd Helmsauer, sind seit einigen Wochen mit ihrem eigenen Maklerunternehmensverbund auf dem Markt, dem Helmsauer Brüder Verbund. Den vollständigen Artikel lesen ...
