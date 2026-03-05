ESSEN/UNNA (dpa-AFX) - Der Non-Food-Discounter Woolworth wächst weiter: In Essen eröffnete die Kette mit Hauptsitz in Unna jetzt nach eigenen Angaben ihre tausendste Filiale in Europa. Woolworth hat in Deutschland insgesamt rund 850 Geschäfte. Standorte gibt es seit 2023 auch in Polen und Österreich, seit 2025 auch in Tschechien und der Slowakei.

"Der 1.000. Store ist für uns ein bedeutender Schritt und bestätigt die Tragfähigkeit unseres Geschäftsmodells", erklärte Woolworth-Chef Roman Heini laut einer Mitteilung. "Wir wachsen konsequent weiter, investieren in neue Standorte und stärken damit unsere Präsenz in den Städten." Bundesweit sieht das Unternehmen ein Potenzial für mehr als 1.500 Standorte. Die nun eröffnete Filiale ist bereits die neunte in Essen.

Woolworth beschäftigt in Deutschland rund 12.000 Menschen

In der kommenden Woche sollen die nächsten fünf Filialen eröffnet werden, aber nicht in Deutschland. In den kommenden zwölf Monaten will das Unternehmen insgesamt mehr als 200 Läden eröffnen, davon rund 100 in Deutschland. Eine Expansion in weitere europäische Länder in den kommenden Jahren werde geprüft, sagte ein Sprecher. Auf seiner Homepage nennt das Unternehmen mehr als 5.000 Filialen in ganz Europa als Ziel. Derzeit beschäftigt Woolworth europaweit mehr als 14.000 Menschen, davon rund 12.000 in Deutschland.

Woolworth verkauft vor allem preisgünstige Bekleidung. Daneben gibt es auch Heimtextilien, Schuhe, Partyzubehör, Deko- und Haushaltswaren, Elektro- und Drogerieartikel sowie Geschenkartikel. Insgesamt seien rund 10.000 Artikel dauerhaft verfügbar, hinzu kämen 8.000 Aktions- und Saisonprodukte, so das Unternehmen. Rund 90 Prozent der Artikel sind Eigenmarken.