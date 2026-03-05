FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 19. März





FREITAG, DEN 6. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26



TERMINE SONSTIGES

CHN: Nationaler Volkskongress, Peking



MONTAG, DEN 9. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen



DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26

02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26



TERMINE SONSTIGES

DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

EUR: Treffen der Euro-Gruppe



EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister



DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen

09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen



ESP: Repsol (Capital Markets Day)



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 2/26

CHN: Im- und Exporte 2/26

00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26



SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen

07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Realeinkommen 2/26



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf

DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen

07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen

08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

CHE: DSM-Firmenich, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26

13:30 USA: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia

18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

FREITAG, DEN 13. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA: De Longhi, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26

08:00 GBR: Bauproduktion 1/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26

11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26

13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26

17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26



SONSTIGE TERMINE

CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking



MONTAG, DEN 16. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen

07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen

10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung



CHE: Tecan, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26

03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26

10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)

14:00 POL: Handelsbilanz 1/26

13:30 USA: Empire State Bericht 3/26

14:15 USA: Industrieproduktion 2/26

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München

Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel



BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel



DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen

07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz

22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen

23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen

DEU: VW-Tochter Audi, Jahrespressekonferenz

USA: Qualcomm, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Index 3/26

15:00 USA: Frühindikator 2/26

15:00 USA: Hausverkäufe 2/26



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland

DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung

07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)

09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge

13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26

19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)



DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)

DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen

07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen

07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen

07:30 DEU: United Internet-Tochter Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: United-Internet-Tochter 1&1, Jahreszahlen

22:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen

CHE: ABB, Hauptversammlung

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen

DEU: Exasol, Jahreszahlen

DEU: OHB, Jahreszahlen

DEU: NordLB, Jahreszahlen

DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen

DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen

DEU: DMG Mori, Jahreszahlen

DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen

DEU: Nordwest Handel; Jahreszahlen

DEU: Demire, Jahreszahlen

GBR: Accenture, Q2-Zahlen

ITA: Eni, Kapitalmarkttag

ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25

11:00 EUR: Bauproduktion

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26

14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)

15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

