Chinas Fünfjahresplan setzt ein Ölziel von 200 Millionen Tonnen im Jahr. Ab 2030 soll der Ölverbrauch sinken. China hat ein jährliches Ölförderziel von 200 Millionen Tonnen am Donnerstag in seinem nächsten Fünfjahresplan festgelegt. Dieses Niveau wurde bereits im vergangenen Jahr übertroffen, wie Reuters berichtet. Zugleich hat China vor, seine nicht offengelegten strategischen Ölreserven zu vergrößern. Der Rekordwert war bisher im letzten Jahr und belief sich auf 216 Millionen Tonnen. Mit der Entscheidung wird ein Ziel festgelegt, das der Aufrechterhaltung Vorrang vor dem Wachstum einräumt. Dies deutet auf die zunehmende Schwierigkeit hin, mehr Öl zu fördern. China hat eine …
