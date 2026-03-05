Viele Anleger sorgen sich um ein Platzen der KI-Blase. Laut einer aktuellen Einschätzung eines Strategen könnte dies nun früher passieren als erwartet. Darum soll jetzt das Armageddon für KI-Aktien drohen. Die schwindelerregende Rallye bei KI-Aktien hat viele Anleger extrem skeptisch gemacht und die Furcht vor einem Kollaps einer möglichen Blase ist groß. Nun hat der Stratege Albert Edwards von der Société Générale davor gewarnt, dass ein Kollaps ...Den vollständigen Artikel lesen ...
