BERLIN (dpa-AFX) - Die Union baut einer neuen Umfrage zufolge ihren Vorsprung vor der AfD deutlich aus. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 28 Prozent, wie der neue ARD-"Deutschlandtrend" von Infratest dimap ergab. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als Anfang Februar. Die AfD büßt einen Punkt ein und erreicht 23 Prozent. Der Abstand wächst somit von 2 auf 5 Prozentpunkte, so hoch wie zuletzt im Sommer vergangenen Jahres. Im Oktober 2025 lagen beide im ARD-"Deutschlandtrend" noch gleichauf.

Die SPD verschlechtert sich um einen Punkt und würde nun von 14 Prozent gewählt. Die Grünen legen einen Punkt auf 13 Prozent zu. Die Linke verliert einen Punkt auf 9 Prozent.

Unzufriedenheit mit Regierung bleibt groß



Minimal verbessert hat sich die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit, insgesamt überwiegt aber weitgehend der Unmut. Mit der Arbeit der Regierung sind aktuell 25 Prozent sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden, Anfang Februar waren es 21 Prozent. Weniger oder gar nicht zufrieden sind aktuell 73 Prozent nach 78 Prozent vor einem Monat.

Für den repräsentativen ARD-"Deutschlandtrend" befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap 1.317 Wahlberechtigte von Montag bis Mittwoch dieser Woche. Die Fehlertoleranz wird mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben. Der tatsächliche Wert kann also im Bereich dieser Schwankungsbreite liegen.

Generell gilt aber immer: Wahlumfragen sind mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./shy/DP/men