Köln (ots) -ARD-DeutschlandTREND: Mehrheit hält Angriff auf Iran für nicht gerechtfertigtAm vergangenen Wochenende haben die USA und Israel den Iran angegriffen. Dies bewerten 58 Prozent als nicht gerechtfertigt, während 25 Prozent den Krieg gegen den Iran als gerechtfertigt ansehen, 17 Prozent wissen es nicht oder machen dazu keine Angabe. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.317 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Zum Vergleich: Die Militäraktion der USA gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang Januar hatten damals 72 Prozent als nicht gerechtfertigt eingestuft; 12 Prozent als gerechtfertigt. Jeder Sechste (16 Prozent) antwortete auf diese Frage mit "weiß nicht" oder machte keine Angabe. Die Militäraktion der USA gegen den Irak 2003 hatten 80 Prozent als nicht gerechtfertigt bewertet, 14 Prozent als gerechtfertigt.Rund drei Viertel der Deutschen (77 Prozent, +23 im Vgl. zu Anfang Februar 2022) empfindet die politische Lage in der Welt für uns in Deutschland aktuell als sehr bedrohlich oder bedrohlich. 21 Prozent (-21) schätzen die Lage als wenig oder überhaupt nicht bedrohlich ein. Die Bedrohungslage wird über alle Parteianhängerschaften mehrheitlich empfunden.Die Sorge, dass in der Weltpolitik zunehmend das Recht des Stärkeren gilt, treibt mittlerweile 85 Prozent der Deutschen um (+4 im Vgl. zu Januar). Zudem äußern 80 Prozent die Sorge um die Beeinträchtigung des internationalen Handels aufgrund des Iran-Krieges. Weitere 75 Prozent haben Sorge, der Iran-Krieg könnte auf noch mehr Länder übergreifen. Auch um die Menschen im Iran sorgen sich 71 Prozent der Deutschen. Zwei Drittel (66 Prozent, -3 im Vgl. zu Januar) sorgt sich um die Sicherheit in Europa und 55 Prozent sind in Sorge, dass Russland weitere Länder in Europa engreifen könnte. Das sind 8 Prozent weniger als im Oktober 2025.Unverändert zu Januar betrachten 15 Prozent die USA als verlässlichen Partner Deutschlands, Russland stufen 12 Prozent (+3 zu Januar) als vertrauenswürdig ein. Israel sehen 17 Prozent als verlässlichen Partner an. Frankreich (82 Prozent, +4) und Großbritannien (75 Prozent, +1) gelten mehrheitlich als verlässliche Partner. Das Urteil zur Ukraine bleibt gespalten: 39 Prozent (-1) trauen dem Land, 47 Prozent hat Zweifel an dessen Vertrauenswürdigkeit.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland- Fallzahl: 1.317 Befragte- Erhebungszeitraum: 2. bis 4. März 2026- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Geben Sie bitte zu den folgenden Ländern an, ob das jeweilige Land ein Partner für Deutschland ist, dem man vertrauen kann oder nicht.- die USA- Frankreich- Russland- Ukraine- Großbritannien- Israel- Empfinden Sie die politische Lage in der Welt für uns in Deutschland als sehr bedrohlich, bedrohlich, wenig bedrohlich oder überhaupt nicht bedrohlich?- Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Iran antwortet mit Gegenschlägen. Soweit Sie es beurteilen können: Ist der Angriff der USA und Israels auf den Iran aus Ihrer Sicht gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt?- Machen Sie sich sehr große Sorgen, große Sorgen, wenig Sorgen oder gar keine Sorgen, ...?- dass Russland in Europa weitere Länder angreift (zuletzt Jan 26)- um die Sicherheit in Europa (zuletzt Jan 26)- dass in der Weltpolitik zunehmend das Recht des Stärkeren gilt (zuletzt Jan 26)- um die Menschen im Iran- dass der Iran-Krieg auf noch mehr Länder übergreift- dass der Iran-Krieg den internationalen Handel, u.a. mit Öl massiv beeinträchtigen wirdBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6229791